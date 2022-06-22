【口罩小姐】細細粒調節心態應對負面聲音　馮寶欣：沒人能令所有人都喜歡

▲ 《最後一屆口罩小姐選舉》季軍馮寶欣接受TOPick專訪。

去年，ViuTV舉辦另類選美比賽《最後一屆口罩小姐選舉》，成功製造話題且為影視圈帶來一番新景象。

奪得季軍的「細細粒」馮寶欣因選美而漸漸為人認識，同時亦成為被討論的對象，寶欣一直學習面對種種輿論，並將心臟訓練得更強大！

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追演藝夢

修讀幼兒教育的馮寶欣曾當過兩年半的幼稚園老師：「跟小朋友相處很開心，但上班需要追課程以致工作壓力很大，當時瘦至不夠90磅。」

一直渴望成為演員的寶欣自17歲開始接觸戲劇：「中學時已很喜歡，但怕被取笑發明星夢，直到真的去做之時才發現舞台的威力令我很想做下去，未必會有甚麼成就，但我想在這個發夢的過程中一直持續下去。」

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參加《口罩小姐》

原來寶欣一度以為《口罩小姐》是一個普通的綜藝節目，「以為好像ERROR般要吃蟲、屎味咖哩......我很期待的，以為會玩一些很極限的運動，節目組也很愛錫我們。最後一場也是辛苦的，在酒店執房時，我覺得我完全融入了酒店的客務人員。」

《口罩小姐》跟傳統選美很不同，不同類型的人也能參與其中，身高155cm的寶欣指：「如果是其他選美，我應該連入圍也不能。很多人認為選美最基本是高度，世俗對美有不同的價值觀、審美觀，別人眼中不可能的事情，來到《口罩小姐》便有可能。」

▲ （湯致遠 攝）

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談到面試情況，她分享：「自我介紹、一分鐘才藝表演、跟你傾談。第一次篩選時我是手持結他自彈自唱，人生首次在別人面前自彈自唱，我很害怕，怕到一開始已彈錯音，但我不理，繼續彈，唱歌又走音，但我堅持到最尾一刻。」她續指：「之後便問你懂不懂煮食、怕不怕鬼、平時做些甚麼。」

寶欣坦言參賽前曾掙扎了很久，「怕被人取笑，不過既然想做就去做，不要怕被人取笑。家人很落力地支持，不斷叫親友投票予我。」

她感慨道：「沒想過最後會有一個這麼大的舞台去選美。以前對選美存有幻想，看《香港小姐》時會披件袍、手持一支棒。自己不夠高且不是典型的美女，能夠在一個這樣的舞台上，完全是一個人生的成就解鎖。」

▲ （IG圖片）

家人支持

家人從沒擔心寶欣進入了「大染缸」：「以前他們看過我演話劇，知道我在做甚麼。爸爸經常都會問我夠不夠錢用，亦會擔心我不夠工作。」

為了維生，她努力去想有甚麼方法去增加收入：「需要養家、養貓、養自己、交租，會去想辦法解決這個問題，便去創業，亦勤力一點去拍片。」

最難

入行後，寶欣開始面對一些負評：「最難聽是無理的人身攻擊和涉及家人，我是幕前也預料要承受，但你不能這樣說我的家人，禍不及家人。心本身很小的，愈來愈大，『起枕』。有時間中也會不開心，但亦會自己去調節。」

她認為最困難是要堅持：「很多時都很被動，可能付出了很多努力但沒有成功，身邊會有很多聲音，好的聲音會擔心你、怕你會發展得不好、或有收入問題。負面的聲音就是叫你不要發夢、浪費時間，如何去認同自己本來堅持的事和價值觀。」

幸好寶欣的有信仰且能安慰自己：「耶穌這位聖人也被很多人攻擊，我只是一個普通人，又有甚麼出奇呢？沒有人能令所有人都喜歡。如今比以前淡定了，愈來愈大後面對多了鏡頭和人，慢慢地調節自己的內心，將想說的話傳達給別人。」

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未來期望

《尾二一屆口罩小姐》早前開始招募，寶欣期望看到有如《花姐ERROR遊》系列的節目：「有一些很刺激的Task，是一個真人騷，真和搞笑，可以完全看到她們的性格。很多人會跟藝人開玩笑，如果你是一個太玻璃心、較嚴肅的人便會很易受傷，可能會被觀眾認為是有點小器，不用介意別人說甚麼，這樣節目才會好看。」

現正進修的寶欣覺得自己的實力不足，「希望之後多些舞台演出機會，可以成為一個出色的演員，獲得別人認同我是一名能演戲的演員。」她預告將會有舞台劇表演。

場地：Merakibee Studio

記者：陳家昌、梁樂欣