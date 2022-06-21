【STEM教育】中小學生智用AI及編程改善生活　聖安多尼學校設計智能醫院奪編程大賽冠軍

▲ 聖安多尼學校設計智能醫院，奪得「Master Code編程大賽」冠軍。（大會提供相片）

近年中小學推動STEM教育，當中不少得編程、人工智能科技等內容。香港教育城與Microsoft合辦「Master Code編程大賽」，由聖安多尼學校、保良局馬錦明夫人章馥仙中學及匯基書院（東九龍）分別奪得各組冠軍。

中小學團隊發揮創意及設計思維



香港教育城與Microsoft合辦一年一度的「Master Code編程大賽」，以「Master Code編程大賽2021︰AI 構想．智健康生活」為主題，鼓勵學生智用人工智能科技及編程，就促進人類健康設計出創新方案，改善人類生活。大賽頒獎典禮於今日（21日）舉行，展示得獎中小學生的創意傑作。



入圍決賽的組別作品豐富多元，創意無限，結合AI元素及實用性。經評審團挑選後，由聖安多尼學校取得Minecraft小學組冠軍，保良局馬錦明夫人章馥仙中學取得Minecraft中學組冠軍，而匯基書院（東九龍）則奪得人工智能應用設計組冠軍。得獎作品大多從現實生活中取材，針對使用者的難點及需要制定創新且適切的方案，充分展現學生以人為本的精神 。

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望建構智能醫院減公營醫療壓力



聖安多尼學校得獎隊伍在Minecraft中建構醒目康城SMART HEALTH（智能醫院）。學生期望在醫院廣泛應用人工智能設備，減輕公營醫療系統壓力；保良局馬錦明夫人章馥仙中學的得獎作品名為「AI智能健康監察系統」，運用人工智能將醫院急症室分流的過程自動化，務求提升醫療服務效率。

至於匯基書院（東九龍）以「SMDS」為題，創作智能藥物配送系統，同時運用Microsoft Cognitive Services – Face API人臉辨識 (Face Recognition)、網頁編寫、Lego EV3 等工具，製作出完整的解決方案原型。

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責任編輯︰王明芳