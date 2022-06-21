【多處停電】朗屏站附近輸電橋疑大火多區停電　屯馬綫部分列車服務一度受阻【不斷更新】

元朗、天水圍多區停電。今日（21日）晚上近7時半，元朗、天水圍多區市民反映出現停電，街燈熄滅，食肆食客走出街道四處張望，港鐵錦上路站亦出現架空電纜故障，停止出入。

【20:00】

新界西醫院聯網三間急症室不受影響，包括屯門醫院、博愛醫院及天水圍醫院，醫院其他地方確有冷氣及燈關掉，現時仍跟進當中。

【19:58】

立法會議員張欣宇指，現時荃灣西至屯門站恢復供電，屯馬綫列車服務陸續恢復正常。

而天水圍站電力供應亦已恢復，可重新開放服務乘客。

【19:52】

消息人士指，輕鐵服務現時不會暫停，原因是輕鐵電力供應由10多個配電站負責，單一地區供電中斷，不會影響輕鐵服務，但相信短期內輕鐵需慢駛。

【19:48】

現時屯馬綫烏溪沙至荃灣西站來往方向維持 6 分鐘一班車。港鐵正安排免費接駁巴士行駛暫停列車服務的荃灣西至屯門站。

另外，由於停電，天水圍站已關閉。

【19:47】

立法會議員張欣宇表示，估計是位於元朗朗屏站附近的中電其中一條大電纜起火，涉事電纜應主要供應天水圍區電力，導致整個天水圍區停電，現時他正前往朗屏視察搶修情況。

【19:45】

由於電力公司供電故障，影響到屯馬綫荃灣西至屯門站的供電，現時該段暫停列車服務。港鐵提醒，請乘客為行程預留充裕時間，及考慮使用其他交通工具。

【19:30】

現場消息指，因近朗屏站下渠中電電纜槽大火，而導致停電。TOPick記者已向中電查詢事故原因。

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記者：黃穎津