【十八年後的終極告白2.0劇透】第17集劇情預告　尚謙沈越曉彤發現天藍秘密

▲ 《十八年後的終極告白2.0》

由譚俊彥、龔嘉欣、陳山聰、趙希洛、譚凱琪等主演的《十八年後的終極告白2.0》，第16集劇情講到尚謙偶然撞見曉彤走進藥房，追問下得知驚人消息……

第17集（21/6）

尚謙和曉彤關係邁進一步。天藍見二人越來越親近，擔心曉彤受騙。

志浩發現友齊出古惑，遂藉此機會威脅友齊一同合作，以賺取快錢。

天藍逐漸在家中被孤立，尚謙、沈越與曉彤發現天藍的秘密，天藍頓時無地自容，志浩為錢煩惱之際，天藍竟前來畫廊搗亂，志浩匆匆打發他離開。

志浩察覺到慧琪有異樣，決定暗中查探……

最新影片推介：趙希洛專訪