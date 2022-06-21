【十八年後的終極告白2.0劇透】第17集劇情預告 尚謙沈越曉彤發現天藍秘密 娛樂 09:04 2022/06/21 分享： 分享： 熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位 ▲ 《十八年後的終極告白2.0》 由譚俊彥、龔嘉欣、陳山聰、趙希洛、譚凱琪等主演的《十八年後的終極告白2.0》，第16集劇情講到尚謙偶然撞見曉彤走進藥房，追問下得知驚人消息…… 第17集（21/6） 尚謙和曉彤關係邁進一步。天藍見二人越來越親近，擔心曉彤受騙。 志浩發現友齊出古惑，遂藉此機會威脅友齊一同合作，以賺取快錢。 天藍逐漸在家中被孤立，尚謙、沈越與曉彤發現天藍的秘密，天藍頓時無地自容，志浩為錢煩惱之際，天藍竟前來畫廊搗亂，志浩匆匆打發他離開。 志浩察覺到慧琪有異樣，決定暗中查探…… 最新影片推介：趙希洛專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【十八年後的終極告白2.0】趙希洛不輕易人前流淚 Candice說：我們要學懂自愛【有片】 18:38 2022/06/19 【十八年後的終極告白2.0】趙希洛不輕易人前流淚 Candice說：我們要學懂自愛【有片】 【十八年後的終極告白2.0】阮兒舊病復發無奈被指整容 擁荷蘭籍卻不想離開：好愛香港 19:29 2022/06/15 【十八年後的終極告白2.0】阮兒舊病復發無奈被指整容 擁荷蘭籍卻不想離開：好愛香港 【十八年後的終極告白2.0】27歲鄧卓殷演中學生零違和 半工讀港大碩士與郭子豪婚期近 17:08 2022/06/08 【十八年後的終極告白2.0】27歲鄧卓殷演中學生零違和 半工讀港大碩士與郭子豪婚期近 【十八年後的終極告白2.0】兩大疑點暗示陳山聰是真兇？ 鄧卓殷演技大爆發獲激獲讚 今日 12:40 【十八年後的終極告白2.0】兩大疑點暗示陳山聰是真兇？ 鄧卓殷演技大爆發獲激獲讚 【十八年後的終極告白2.0】倪嘉雯神還原年青版龔嘉欣 「少女版專業戶」於《開心速遞》演近廿個角色 今日 13:27 【十八年後的終極告白2.0】倪嘉雯神還原年青版龔嘉欣 「少女版專業戶」於《開心速遞》演近廿個角色 你可能感興趣 【十八年後的終極告白2.0】趙希洛不輕易人前流淚 Candice說：我們要學懂自愛【有片】 18:38 2022/06/19 【十八年後的終極告白2.0】趙希洛不輕易人前流淚 Candice說：我們要學懂自愛【有片】 【十八年後的終極告白2.0】阮兒舊病復發無奈被指整容 擁荷蘭籍卻不想離開：好愛香港 19:29 2022/06/15 【十八年後的終極告白2.0】阮兒舊病復發無奈被指整容 擁荷蘭籍卻不想離開：好愛香港 【十八年後的終極告白2.0】27歲鄧卓殷演中學生零違和 半工讀港大碩士與郭子豪婚期近 17:08 2022/06/08 【十八年後的終極告白2.0】27歲鄧卓殷演中學生零違和 半工讀港大碩士與郭子豪婚期近 十八年後的終極告白 電視劇 TVB