【多處停電】屯門、博愛及天水圍醫院啟後備供電　屯門醫院1名病人需轉院做緊急手術　

▲ 屯門、博愛及天水圍醫院急症室維持運作，部分緊急病人或需轉送其他醫院（資料圖片）

近朗屏站下渠中電電纜槽大火，導致元朗、天水圍多區停電，詳情請看：下一頁。醫管局表示，受元朗區電纜橋火警影響，屯門醫院、博愛醫院及天水圍醫院電力供應，由晚上7時許開始不穩定，各醫院隨即啟動後備供電系統，3間醫院的急症室、病房緊急醫療儀器及有新冠確診病人入住的隔離病房均維持正常運作。

醫管局續指，屯門醫院有部份緊急服務受影響，1名需要接受緊急手術的病人需轉往博愛醫院接受手術。元朗賽馬會健康院及天水圍健康中心（天瑞路）夜間門診服務亦因為停電受影響，診所須聯絡受影響病人作合適安排。

新界西醫院聯網各醫療設施在供電不穩定期間，部分升降機、照明設施及冷氣系統受影響。各醫院人員正聯同機電工程署全面檢查電力系統，維持病人服務。

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記者：鄧凱文