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【快速測試】3區污水陽性當局派12.5萬快測包　涉油尖旺君臨天下、九龍城御龍居等

社會 21:19 2022/06/21

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3區污水陽性當局派12.5萬快測包，涉油尖旺君臨天下、九龍城御龍居等。（陳靜儀攝）

因應元朗、油尖旺及九龍城區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（21日）表示，元朗民政事務處、油尖旺民政事務處及九龍城民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約125,000套快速測試套裝。

獲發快速測試套裝的屋苑包括：

  • 元朗區：菁雅居、玉桂園、丹桂苑、雅樂花園、銀禧花園、卓雅花園及丹桂花園
  • 油尖旺區：漾日居、君臨天下、凱旋門及維港灣
  • 九龍城區：俊民苑、欣圖軒、御龍居及君逸山

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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記者：黃穎津

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