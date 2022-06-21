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【食物保鮮】雪櫃無電怎麼辦？　食安中心教3招確保冷藏食物安全

社會 21:39 2022/06/21

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天水圍、元朗多處停電，食安中心教3招確保冷藏食物安全。（資料圖片）

天水圍、元朗今晚（21日）因電纜起火多處停電。（詳情即看：【下一頁】）食安中心表示，如雪櫃因停電導而無法製冷，要留意3點確保食物安全。

  • 停電期間，記得要留意何時開始停電
  • 避免打開雪櫃門；雪櫃同冰格門關緊，有助延長儲存食物的時間
  • 停電4小時後，切勿以試吃來判斷食物能否安全食用，因為食物的味道或氣味未必會變壞
    • 點擊圖片放大
    +2

中心提醒，停電時不要打開雪櫃和冰格。細菌於攝氏4度至60度溫度範圍內會迅速生長，停電期間雪櫃和冰格不能以安全溫度儲存食物；而關緊雪櫃同冰格，有助延長維持適當儲存溫度嘅時間。雪櫃內的食物必須儲存於攝氏4度或以下，而冰格內的食品則必須儲存於攝氏零下18度或以下，才能抑制細菌及其他微生物的生長。

如果雪櫃和冰格門保持關閉，雪櫃可安全保存食物2至4小時。全滿的冰格可保存48小時；而半滿的冰格則可保存24小時。知道何時開始停電，即可判斷甚麼食物可供安全食用。

中心表示，如果不肯定易壞食物是否安全，應直接丟掉。而可於室溫下儲存的食物較不易變壞，若存放於雪櫃或冰格內，即使停電亦未必須要即時丟入垃圾桶。

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記者：黃穎津

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