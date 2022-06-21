【強制檢測】30處指明地點納強檢　涉大圍顯徑商場大家樂、油麻地百誠大廈麥當勞等【附名單】

▲ 30處指明地點納強檢。（陳靜儀攝）

政府今晚（21日）公布將30處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月22日或23日完成檢測。詳情名單名檢測日期，即看【下一頁】：

有關指明地點：

將軍澳健明邨健華樓

將軍澳怡明邨怡悅樓

灣仔堅尼地道 54-56 號倚雲閣

沙田禾輋邨民和樓

屯門兆康苑兆傑閣

天水圍天華邨華祐樓

鴨脷洲漁安苑霞安閣

荃灣環宇海灣 3 座

牛池灣永定道20號怡富花園

鴨脷洲海怡半島美暉閣

馬鞍山錦英苑錦強閣

紅磡黃埔新邨安貴樓

沙田水泉澳邨竹泉樓

柴灣興華（一）邨卓華樓

筲箕灣愛蝶灣 6 座

鰂魚涌康山花園 5 座

大圍隆亨邨樂心樓

筲箕灣興東邨興祖樓

筲箕灣東旭苑東麗閣

何文田俊民苑文禧閣

大埔宏福苑宏盛閣

藍田康逸苑康麗閣

秀茂坪寶達邨達欣樓

紅磡漆咸道北 451-455 號富邦大廈

犀牛廚房 -- 西灣河聖十字徑 2 號地鋪

MX -- 大圍新翠商場地下 L003 號鋪

大家樂 -- 大圍顯徑商場 B 翼 303 號鋪

銀龍茶餐廳 -- 葵涌葵盛東商場 1 樓 106A 號鋪

麥當勞 -- 油麻地佐敦道 31-37 號百誠大廈地庫及地下(部分)

翰騰閣 -- 鰂魚涌太古城中心 5 樓 506 號鋪

如市民在今年3月21日後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果，則無須按公告的規定進行檢測。

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記者：黃穎津