  • 29°C
香港時間 : 2022621日 (週二) 22:08
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】30處指明地點納強檢　涉大圍顯徑商場大家樂、油麻地百誠大廈麥當勞等【附名單】

社會 21:51 2022/06/21

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

30處指明地點納強檢。（陳靜儀攝）

政府今晚（21日）公布將30處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月22日或23日完成檢測。詳情名單名檢測日期，即看【下一頁】：

有關指明地點：

  • 將軍澳健明邨健華樓
  • 將軍澳怡明邨怡悅樓
  • 灣仔堅尼地道 54-56 號倚雲閣
  • 沙田禾輋邨民和樓
  • 屯門兆康苑兆傑閣
  • 天水圍天華邨華祐樓
  • 鴨脷洲漁安苑霞安閣
  • 荃灣環宇海灣 3 座
  • 牛池灣永定道20號怡富花園
  • 鴨脷洲海怡半島美暉閣
  • 馬鞍山錦英苑錦強閣
  • 紅磡黃埔新邨安貴樓
  • 沙田水泉澳邨竹泉樓
  • 柴灣興華（一）邨卓華樓
  • 筲箕灣愛蝶灣 6 座
  • 鰂魚涌康山花園 5 座
  • 大圍隆亨邨樂心樓
  • 筲箕灣興東邨興祖樓
  • 筲箕灣東旭苑東麗閣
  • 何文田俊民苑文禧閣
  • 大埔宏福苑宏盛閣
  • 藍田康逸苑康麗閣
  • 秀茂坪寶達邨達欣樓
  • 紅磡漆咸道北 451-455 號富邦大廈
  • 犀牛廚房 -- 西灣河聖十字徑 2 號地鋪
  • MX -- 大圍新翠商場地下 L003 號鋪
  • 大家樂 -- 大圍顯徑商場 B 翼 303 號鋪
  • 銀龍茶餐廳 -- 葵涌葵盛東商場 1 樓 106A 號鋪
  • 麥當勞 -- 油麻地佐敦道 31-37 號百誠大廈地庫及地下(部分)
  • 翰騰閣 -- 鰂魚涌太古城中心 5 樓 506 號鋪

如市民在今年3月21日後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果，則無須按公告的規定進行檢測。

最新熱門影片：【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理　醫生拆解結合化療標靶二合一治療

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【學校個案】學校錄177宗陽性個案　荃灣聖芳濟中學籃球隊及泰拳班有多名學生確診
今日 16:39
【學校個案】學校錄177宗陽性個案　荃灣聖芳濟中學籃球隊及泰拳班有多名學生確診
【變種病毒】多14人疑染Omicron BA.2.12.1　包括愛蝶灣基灣小學1名學生
今日 17:03
【變種病毒】多14人疑染Omicron BA.2.12.1　包括愛蝶灣基灣小學1名學生
【澳門疫情】澳門增至49宗確診明起全民快測　非緊急服務停至本周五
今日 17:20
【澳門疫情】澳門增至49宗確診明起全民快測　非緊急服務停至本周五
【高官家屬染疫】候任政務司陳國基太太染疫　陳國基快測陰性須檢疫
今日 20:00
【高官家屬染疫】候任政務司陳國基太太染疫　陳國基快測陰性須檢疫
【快速測試】3區污水陽性當局派12.5萬快測包　涉油尖旺君臨天下、九龍城御龍居等
今日 21:19
【快速測試】3區污水陽性當局派12.5萬快測包　涉油尖旺君臨天下、九龍城御龍居等

你可能感興趣

【學校個案】學校錄177宗陽性個案　荃灣聖芳濟中學籃球隊及泰拳班有多名學生確診
今日 16:39
【學校個案】學校錄177宗陽性個案　荃灣聖芳濟中學籃球隊及泰拳班有多名學生確診
【變種病毒】多14人疑染Omicron BA.2.12.1　包括愛蝶灣基灣小學1名學生
今日 17:03
【變種病毒】多14人疑染Omicron BA.2.12.1　包括愛蝶灣基灣小學1名學生
【澳門疫情】澳門增至49宗確診明起全民快測　非緊急服務停至本周五
今日 17:20
【澳門疫情】澳門增至49宗確診明起全民快測　非緊急服務停至本周五
疫情 新冠肺炎疫情 灣仔 馬鞍山 大埔 藍田 將軍澳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
16:29 2022/06/20
【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭
今日 12:09
【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭
【香港抽水王】林作以百萬拳賽獎金發挑戰　望陳凱琳胞弟驗DNA證父子關係
今日 10:48
【香港抽水王】林作以百萬拳賽獎金發挑戰　望陳凱琳胞弟驗DNA證父子關係