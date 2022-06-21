【理順薪酬】小學校長9月可望加薪2成　每校增約4「升職位」　料有助挽留人手

▲ 2018年施政報告提出改善公營小學管理層薪職建議將獲落實執行。（資料圖片）

特首林鄭月娥今日（21日）表示，她在2018年施政報告提出改善公營小學管理層薪職建議，已獲立法會人事編制小組委員會支持通過，將落實執行。9月新學年起，每名小學校長及副校可望加薪約2成，升幅介乎1.5萬至2.4萬元，「大校」小學校長頂薪可突破10萬，增至12.1萬，每間小學約增4名主任職級「升職位」。

學界認為小學管理層往後工作可以「名正言順」，教育界議員朱國強料於移民潮下，小學管理層獲加薪升職，有助學校提升學界士氣及挽留人手。

「大校」校長頂薪增至12.1萬

政府提出的理順小學校長及副校長薪酬、改善中層人手有關撥款項目，昨日於立法會人事編制小組委員會，獲得大多數議員支持通過，尚待財務委員會直接表決；特首林鄭月娥今出席教聯會旺角「美觀文化薈」開幕禮致辭表示，由於財委會毋須分組點票，故可以趕及在她任期內，提前公布上述改善小學管理層薪職建議「獲得落實執行」。

兩項建議包括理順公營小學校長和副校長薪酬、改善公營小學中層管理人手，估計全年經常開支分別佔2.14億及6.76億元，共涉約8.89億元。

9月新學年起小學校長及副校，薪金加幅料介乎18%至25%，其中人工最高的「一級小學校長」（即24班「大校」校長），月薪將由85,870元至97,745元（薪級第38至41點），增加至106,340元至121,790元（薪級第43至46點）；現職「高級小學學位教師」起薪點維持不變，但薪級點由2點增至6點，頂薪由75,265元，增至89,845元。

中層人手計法，亦將由每3班設1個主任級教師職位，改為每3.2名教師設1個主任級教師。以1間24班小學為例，原有10個主任級教師職位，改善中層人手後約增4個「升職位」，主任職位數目即時增加4成。

▲ 特首林鄭月娥今出席旺角「美觀文化薈」開幕禮致辭，主動提及有關理順小學校長議案「獲得落實執行」。（教聯會提供圖片）

減教師重擔 學校料即登報請人

上述撥款原於2019年準備提交財委會審議，教聯會副主席、教育界立法會議員朱國強形容現在是「遲嚟好過無嚟」，有助減輕主任級教師繁重工作，料學校會立刻登報請人，可趕及9月新學年受惠。

資助小學校長會名譽主席張勇邦則指，現時小學科主任工作「名不正，言不順」的情況可望改善，負責國民教育等較大壓力職位的教師，獲合理薪酬工作也會「心甘命抵」。

朱國強亦指，移民潮及內地封關下，許多小學校長反映難請人，倘議案通過，小學專業發展階梯變得更理想後，有助提升學界士氣，有望吸引人才留在公營小學發展。張勇邦亦認為對於有意移民的教師「多小小誘因」留下來。

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記者：馮琪雅