【理順薪酬】退休在即仍為小學教師爭取公平待遇　張勇邦：盼吸引新人入行

▲ 資助小學校長會名譽主席張勇邦（左）稱，一直聯同學界爭取議員支持，只為吸引年輕人入行。（資料圖片）

相較3年前社運期間，理順小學校長及副校長薪酬、改善中層人手建議引起的爭議聲大減，有小學校長指有關薪酬及升職位不足問題積壓多年，今次只是拉近與中學教師待遇差距，有助吸引新人入行。

改善薪職建議 今年重上立會

有關改善小學管理層薪職建議撥款，早於2019年準備好交上財委會審議，但因社運導致立法會停擺，延至今年才重上立法會。資助小學校長會名譽主席張勇邦指，2019年落實公營中小學教師職位全面學位化後，小學中層教師升職位不足，不少小學教師要「捱義氣、指鼻哥」，充當科主任職務，惟薪金不相稱。

他強調建議「唔係加人工咁簡單」，而是專業理順，舉例如小學副校增薪點上調至第39點後，人工只等同一個中學主任，張勇邦強調自己在今年9月便退休，絕無得益，只盼吸引年輕人入行，「讓年輕人係較為公平嘅情況下選擇中學定小學」。

教育界立法會議員朱國強亦關注，11班或以下「細校」校長職級仍然是「出緊副校人工」（高級小學學位教師），未來盼爭取政府增加薪金。

新民黨今日（21日）發聲明指，上述建議是特首林鄭月娥於2017年競選政綱提出50億「教育新資源」後，上任成立專責小組跟進提出的建議之一。該黨認同有必要理順小學教師薪酬架構，但質疑教育局未就小學及副校長薪級點增加5點而作出清晰及詳細解釋，又形容主任級「升職位」加幅是非常慷慨。

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記者：馮琪雅