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【元朗大火】張欣宇指港鐵正依靠備用電運行　若搶修不及或影響周三港鐵服務

社會 23:24 2022/06/21

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張欣宇指港鐵正依靠備用電運行，若搶修不及或影響周三港鐵服務（資料圖片）

朗中電電纜橋周二7時許起火，導致天水圍及元朗大停電，港鐵晚上一度公布屯馬線天水圍站暫停服務，其後電力供應恢復重新開放服務。前港鐵工程師、立法會議員張欣宇表示，若中華電力今晚不能完成維修，料周三早上港鐵服務亦會受影響。

周二晚港鐵公布天水圍站暫停服務，屯馬線以荃灣西為終點站，直至約8時荃灣西至屯門站恢復供電，天水圍站電力供應亦恢復，可重新開放服務乘客。張欣宇說目前兩站之間仍依靠備用電「頂住」，效率並非100%。

他補充，目前還不能判斷維修「搞唔搞得掂」，要等港鐵和中電通知，居民也許要做好提前出門的準備。他說，若確實趕不及，則「有機會行唔到繁忙時間最大班次，影響運力。」

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記者：袁澍

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