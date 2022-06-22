【元朗大火】天水圍北2萬戶仍停電　中電料復修需時2個工作天

▲ 天水圍北2萬戶仍停電，莊偉茵料復修需時2天。

中電企業發展總裁莊偉茵表示，元朗電纜橋大火造成3組3.2萬伏特高壓電纜損毀，16萬用戶受影響，至(21日)晚上11點半已為14萬客戶恢復電力供應，但料復修工作需要2個工作天，才可為餘下2萬客戶恢復電力供應，受影響天水圍北4個屋邨及屋苑，包括天晴邨、天悅邨、天澤邨及天富苑，中電會與民政事務署及物業管理公司協調，盡力為受影響屋苑回復公共照明及電梯服務，並為受影響居民致歉。

她強調中電重視供電安全及可靠，會盡力調配電力供應予住戶使用，並密切監察供電情況。中電去年底為涉事電纜橋作最後一次檢查，當時運作正常。

立法會議員張欣宇表示，已就事件跟元朗民政事務專員溝通，會要求中電最低限度保障必要設施例如升降機、緊急照明、水泵等供電。他說元朗民政事務專員亦會和各個部門協調，保證地區設施開放，盡量為受影響的居民提供方便。

政府表示，因應元朗擴業街的火警及其引起的停電事故，元朗民政事務處21日晚上已開放朗屏社區會堂以及天暉路社區會堂，作臨時庇護中心予有需要的市民使用。民政處會密切留意情況，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。

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責任編輯 李志強