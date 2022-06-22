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【停電停課】天水圍局部地區仍停電　14間學校須停課

社會 09:02 2022/06/22

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元朗擴業街（20日）傍晚發生火警，引致鄰近地區停電。天水圍局部地區仍然停電，教育局接獲通知，14間天水圍學校因受停電事件影響而需今日（20日）暫時停課。

受影響學校如下，請有關家長及學生注意：
 

  • 中華基督教青年會中學
  • 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學
  • 香港青年協會李兆基書院
  • 天水圍循道衛理中學
  • 金巴崙長老會耀道小學
  • 中華基督教青年會小學
  • 香港普通話硏習社科技創意小學
  • 潮陽百欣小學
  • 宣道會葉紹蔭紀念小學
  • 大埔浸信會幼稚園天澤邨分校
  • 神召會禮拜堂天澤幼兒園
  • 香港基督教服務處天恒幼兒學校
  • 仁濟醫院明德幼稚園
  • 天水圍宣道幼稚園

教育局指有關學校會安排人手，照顧可能返抵學校的學生，亦建議區內學校彈性處理個別學生因受事件影響而遲到或缺席的事宜。當局會密切留意情況，並與其他政府部門聯繫，為受影響學校提供適切協助。

元朗一中華電力電纜橋昨日（21日）晚上起火，引致多區停電。立法會議員張欣宇今日（22日）接受電台訪問時指，上午8時許接獲中電通知，受影響仍未恢復供電的天水圍約兩萬個用戶，最快未來數小時內恢復供電。可是他稱至今仍未得悉昨晚具體事故原因，當局要檢討。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

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