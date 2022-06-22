【多處停電】政府關注中電電纜意外　已啓動緊急事故監察及支援中心

▲ （曾秋文攝）

​政府非常關注昨日（21日）晚上中電電纜的意外事件，政府緊急事故監察及支援中心已經啓動，各政府部門積極應變，盡力維持治安、醫療和其他緊急服務，並協助有需要的居民。



政府發言人指，明白在酷熱天氣下發生停電事故，為市民帶來很大影響，對此深感抱歉。我們呼籲受影響的居民忍耐，中電正在全力搶修，以期盡快恢復供電。強調今次屬個別事件，令個別地區的供電系統受到影響，香港整體的電網和供電情況維持正常。



政府會要求中電詳細調查今次事件，找出事故發生的經過和成因，向政府提交報告，以期避免同類事件再次發生。

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責任編輯：余思嵐