【元朗大火】天水圍約兩萬用戶仍停電　立會議員接中電通知數小時後恢復供電

▲ （曾秋文攝）

元朗一中華電力電纜橋昨日（21日）晚上起火，引致多區停電。立法會議員張欣宇今日（22日）接受電台訪問時指，上午8時許接獲中電通知，受影響仍未恢復供電的天水圍約兩萬個用戶，最快未來數小時內恢復供電。可是他稱至今仍未得悉昨晚具體事故原因，當局要檢討。

中電企業發展總裁莊偉茵表示，元朗電纜橋大火造成3組3.2萬伏特高壓電纜損毀，16萬用戶受影響，至(21日)晚上11點半已為14萬客戶恢復電力供應，但料復修工作需要2個工作天，才可為餘下2萬客戶恢復電力供應，受影響天水圍北4個屋邨及屋苑，包括天晴邨、天悅邨、天澤邨及天富苑，中電會與民政事務署及物業管理公司協調，盡力為受影響屋苑回復公共照明及電梯服務，並為受影響居民致歉。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：余思嵐