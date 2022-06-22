突破自我界限　參加香港中學生職業專才教育比賽2022網上簡介會

現今中學生升學前路多元化，學生可按自己的興趣選擇適合自己志願的進階路徑。理論實踐並重的「職業專才教育」（VPET），結合課堂學習及職場實習，讓學生認清自己的事業發展期望和終身學習的方向。「企業技術學院網絡」（CTAN）將舉辦「香港中學生職業專才教育比賽2022」，中一至中五的學生可透過比賽，加深對VPET的認識。大會將於6月24日下午舉辦網上比賽簡介會，除重點介紹是次比賽細節，亦邀請到CTAN主席暨中電學院校長潘偉賢教授，分享VPET的發展前路，培育更多新一代的專業技術人才。

▲ 2020年各主禮嘉賓及6大成員機構代表與一眾得獎者合照。

促進職業專才教育 助年青人上游



CTAN成立於2018年，由中電學院（CLP Power Academy）、香港國際航空學院（Hong Kong International Aviation Academy）、香港建造學院 （Hong Kong Institute of Construction）、生產力學院 （HKPC Academy）、港鐵學院 （MTR Academy） 和中華煤氣工程學院 （Towngas Engineering Academy）組成，並由香港專業教育學院工程學科在職培訓組提供行政服務等秘書處支援。CTAN主席暨中電學院校長潘偉賢教授表示︰「成立CTAN的目的是通過該網絡促進職業專才教育，支援香港整體的可持續增長，以及為年青人提供更多上游機會。」

▲ CTAN課程更創新地提供虛擬實境（VR）軟件及範例教材，讓學生可以透過VR技術學習不同技能。

突破自我掌握未來 CTAN出路多元化



很多中學生往往擔心自己成績不好，將來升不到大學，難以尋找出路，其實只要能突破自我，便可以擁有更多可能性。是次CTAN簡介會，除了會介紹職業專才教育（VPET）的獨特價值和優勢外，更會讓學生認清方向，了解自己的專長和興趣，教導大家如何選擇適合自己的進修路徑，以及掌握未來的就業和個人發展機會。此外，完成VPET課程後，學生不但取得專業資格，更可選擇繼續升讀大學或就業，出路多元化。

▲ 歷來的簡介會都吸引不少學生、家長和老師參加，今年轉到網上進行，相信反應會更熱烈。

透過比賽加強學生認識CTAN



適逢今年香港特別行政區（香港特區）成立25周年紀念，CTAN為進一步加強中學生對職業專才教育的認識，再次舉辦「香港中學生職業專才教育比賽2022」。活動獲教育局、機電工程署、香港島校長聯會、九龍地域校長聯會、新界校長會及香港專業教育學院工程學科聯合支持，邀請全港就讀全日制中學生以小組形式參與，透過互相溝通、參觀、學習、思考及組織，加深學生對VPET及CTAN的認識，增強他們投身／報讀VPET的興趣，以培養他們成為技術嫻熟的合資格專業和技術人才。



勝出學生可獲豐富獎學金



是次比賽將以「怎樣以職業專才教育技能塑造一個更美好的社區」為題，讓學生透過6至10張簡報或片長不多於4分鐘的短片闡釋提案構思，鼓勵中學生發揮創意，構思如何運用職業專才教育學到的技能去改善或解決社區一些常見問題，包括智能交通、可持續建築設施和節能管理等。參賽學生更可向主辦機構申請原型創作製作經費（每組上限為HK$2,500），同時可免費使用香港生產力局——知創空間（Inno Space）的創客工場（Inno Prototype）製作原型，工場內設有3D打印機、激光切割機等各類型機器供學生使用，場內更有專業導師指導各機器使用方法，加上極具彈性的活動空間，全方位提供一個極佳的環境，讓學生可以專注於創作。

▲ 知創空間的創客工場有極大空間和設備供學生們創作。

是次比賽將於6月24日正式公開接受報名，歡迎所有全日制中一至中五學生參加，7月31日截止報名。至於獎項方面，設有冠軍（一名）、亞軍（一名）、季軍（一名）、最具創意大獎（一名）及優異獎（三名）等7個獎項，各個獎項均獲頒獎杯及獎學金，最高可獲得HK$5,000獎學金，希望學生可以踴躍參加。為了讓參賽學生更了解CTAN各成員機構的工作，於6月至7月期間更提供各項網上或實體工作坊，有助參賽學生構思作品的內容。



香港中學生職業專才教育比賽2022



參賽資格

參賽隊伍成員必須是全日制中一至中五的學生



參賽組別

以學校為單位，每間學校最多可派出2組參賽隊伍，並須獲校長／老師認可

就讀同一學校的學生以隊際形式參賽，每隊2 - 5人，其中一位學生擔任組長，每位學生不可參與多於一組參賽隊伍

每組參賽隊伍只可遞交一份作品，同一份作品不可遞交多於一次

​​​​報名日期

6月24日（7月31日截止）



報名方法

請登入填妥申請表格

參賽內容

初賽

每組隊伍須於 8 月 15 日或之前，向香港國際航空學院遞交 6-10 張簡報檔案或片長不多於 4 分鐘的短片。提交資料需包括(i)甚麼是職業專才教育、(ii)職業專才教育與傳統教育的分別，及(iii)「怎樣以職業專才教育技能塑造一個更美好的社區」的提案構思。



決賽

決賽於 10 月 8 日在生產力局大樓舉行，隊伍向評判團以簡報及原型創作發表提案。入圍決賽之組別需於9 月 30 日或之前向香港國際航空學院遞交完整簡報檔案及原型創作多角度相片 6 張。

入圍決賽隊伍可獲取以下資源（有關詳情再容後公布）

可向主辦機構申請原型創作製作經費（每組上限為HK$2,500）。

可以免費使用香港生產力局——知創空間（Inno Space）的創客工場（Inno Prototype）製作原型，工場內設有3D打印機、激光切割機等各類型機器，場內更有專業導師指導各機器使用方法。

獲主辦機構邀請出席行業參觀（包括電力行業、航空業、建造業、鐵路業及燃氣業），以加深學生們對此主題的認識。

獎項

冠軍（一名） 獎杯及獎學金HK$5,000

亞軍（一名） 獎杯及獎學金HK$3,000

季軍（一名） 獎杯及獎學金HK$2,000

最具創意大獎（一名） 獎杯及獎學金HK$2,000

優異獎（三名） 獎杯及獎學金HK$1,000

職業專才教育比賽2022網上簡介會

日期及時間︰6月24日下午4時正

參加辦法︰請登入填妥報名表格

查詢︰vpet2022@hkiaaAcademy.com

（特約）