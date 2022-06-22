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【元朗停電】MIRROR粉絲以燈牌應對元屯天停電　暖心Ian：Please Stay Safe

娛樂 10:01 2022/06/22

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元朗擴業街於昨日（20日）傍晚發生火警，引致元朗、屯門、天水圍市民經歷大停電，天水圍局部地區至今仍然停電。昨晚（6月21日），元朗、天水圍多區街燈熄滅，食肆食客走出街道四處張望，港鐵錦上路站亦出現架空電纜故障。

市民在家中欠缺燈光照明，有部份人用上蠟燭，而一眾MIRROR粉絲的燈牌就派上用場，有姜濤的粉絲以「姜」燈牌照亮廚房，也有粉絲和應表示自己有同樣的舉動！

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以燈牌應急

在Facebook群組「造星評議會」中，網民分享一張把亮燈的「姜」燈牌放在廚房內作照明，寫道：「邊個追星無用架？今晚姜濤照全家！（朋友whatsapp send比我）」，帖文在11小時過去錄得超過1100個讚好。

網民也大讚這是一個好方法，同時也有人分享自己用上「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的燈牌來照亮家居。

網民留言：「何啟華會光啲」、「好有用」、「Me too教主照亮我」、「姜B果然勁！照亮大家的生命」、「姜B燈牌照萬家」。

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Ian：Please Stay Safe

至於MIRROR成員陳卓賢（Ian）於昨晚就於Instagram限時動態內上載寫著「Please Stay Safe」的黑底白字，希望一眾受停電影響的市民可以安全。

Ian又於昨晚發帖表示自己睡了一覺後感到開心，「Took a nap and I’m happy」，也於IG限時動態內分享了自己睡至一頭亂髮的「Deep Sleep Face」相片，十分可愛。似乎他也是養足精神努力面對緊密的演唱會排練呢！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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