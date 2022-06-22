  • 30°C
香港時間 : 2022622日 (週三) 11:33
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大火停電】劉國勳批停電無啟動緊急警示系統　天悅郵政局暫停服務【不斷更新】

社會 10:39 2022/06/22

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

因有電纜起火，天水圍、元朗及屯門區一帶一度大範圍停電。（曾秋文攝）

元朗一中華電力電纜橋昨日（21日）晚上起火，引致多區停電。立法會議員劉國勳在電台接受訪間時表示，今早8時半收到中電訊息，該2萬戶已陸續恢復電力供應，但要個別屋苑安排電工開掣，已知道天富苑已恢復供電。

中電稱天水圍已全面係恢復供電

劉國勳批評，當局以過億公帑開發的緊急警示系統，在今次停電事件，影響幾十萬人，導致無電、無水、無網絡，竟然無啟動，質疑是形同虛設。他說要跟進系統究竟由誰決定啟動。

屯門天水圍大停電居然無出動緊急警示系統，其實好有問題，這個系統是否形同虛設，在甚麼準則下可以動用，邊個人決定用，要交代清楚，昨日深夜仍好多人未知發生甚麼事，幾時有電，不單止無電，無水、無網絡、無信號

香港郵政今日（22日）表示，因受停電事件影響，天悅郵政局暫停服務。待電力恢復後，香港郵政會盡快恢復服務。市民可到就近的天耀郵政局（天耀廣場一樓）或元朗郵政局（大棠路23號合益廣場一樓）使用郵政服務。

【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理　醫生拆解結合化療標靶二合一治療

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【停電停課】天水圍局部地區仍停電　14間學校須停課
今日 09:02
【停電停課】天水圍局部地區仍停電　14間學校須停課
【多處停電】政府關注中電電纜意外　已啓動緊急事故監察及支援中心
今日 08:50
【多處停電】政府關注中電電纜意外　已啓動緊急事故監察及支援中心
【元朗大火】天水圍約兩萬用戶仍停電　立會議員接中電通知數小時後恢復供電
今日 09:05
【元朗大火】天水圍約兩萬用戶仍停電　立會議員接中電通知數小時後恢復供電
【致命車禍】私家車疑失控撞向石壆後起火　22歲司機死亡
今日 09:23
【致命車禍】私家車疑失控撞向石壆後起火　22歲司機死亡

你可能感興趣

【停電停課】天水圍局部地區仍停電　14間學校須停課
今日 09:02
【停電停課】天水圍局部地區仍停電　14間學校須停課
【多處停電】政府關注中電電纜意外　已啓動緊急事故監察及支援中心
今日 08:50
【多處停電】政府關注中電電纜意外　已啓動緊急事故監察及支援中心
【元朗大火】天水圍約兩萬用戶仍停電　立會議員接中電通知數小時後恢復供電
今日 09:05
【元朗大火】天水圍約兩萬用戶仍停電　立會議員接中電通知數小時後恢復供電
香港 服務 香港郵政 元朗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【多處停電】朗屏站附近輸電橋疑大火多區停電　3小時接88宗困升降機報告【不斷更新】
23:18 2022/06/21
【多處停電】朗屏站附近輸電橋疑大火多區停電　3小時接88宗困升降機報告【不斷更新】
【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭
12:09 2022/06/21
【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭
【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
16:29 2022/06/20
【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因