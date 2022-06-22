【大火停電】劉國勳批停電無啟動緊急警示系統　天悅郵政局暫停服務【不斷更新】

▲ 因有電纜起火，天水圍、元朗及屯門區一帶一度大範圍停電。（曾秋文攝）

元朗一中華電力電纜橋昨日（21日）晚上起火，引致多區停電。立法會議員劉國勳在電台接受訪間時表示，今早8時半收到中電訊息，該2萬戶已陸續恢復電力供應，但要個別屋苑安排電工開掣，已知道天富苑已恢復供電。

中電稱天水圍已全面係恢復供電

劉國勳批評，當局以過億公帑開發的緊急警示系統，在今次停電事件，影響幾十萬人，導致無電、無水、無網絡，竟然無啟動，質疑是形同虛設。他說要跟進系統究竟由誰決定啟動。

屯門天水圍大停電居然無出動緊急警示系統，其實好有問題，這個系統是否形同虛設，在甚麼準則下可以動用，邊個人決定用，要交代清楚，昨日深夜仍好多人未知發生甚麼事，幾時有電，不單止無電，無水、無網絡、無信號

香港郵政今日（22日）表示，因受停電事件影響，天悅郵政局暫停服務。待電力恢復後，香港郵政會盡快恢復服務。市民可到就近的天耀郵政局（天耀廣場一樓）或元朗郵政局（大棠路23號合益廣場一樓）使用郵政服務。

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責任編輯：余思嵐