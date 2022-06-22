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【封區檢測】屯門美樂花園第十座圍封強檢　屯門悅湖山莊第十座發現5宗陽性個案【不斷更新】

社會 17:35 2022/06/22

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

(陳靜儀攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:30】屯門美樂花園第十座圍封強檢

屯門美樂花園第十座今午5時30分起限制在屯門指明「受限區域」，受檢人士於今晚11時前接受檢測，目標是在明日（23日）上午約7時30分完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【09:07】屯門悅湖山莊第十座

屯門悅湖山莊第十座約702名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現5宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪280戶，當中29戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理　醫生拆解結合化療標靶二合一治療

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責任編輯：TOPick 港聞組

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