【晴朗酷熱】酷熱天氣警告生效　今日市區最高約33度

▲ 高空反氣旋會在未來兩三日為華南沿岸及南海北部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。(資料圖片)

天文台今日（22日）在上午6時45分發出酷熱天氣警告，最高氣溫約33度，預料今日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑。天文台表示，受高空反氣旋影響，南海北部雲層逐漸減少，預計高空反氣旋向北移，本港雲層消散。展望未來數天少雲，酷熱。

天文台指，隨著梅雨槽移入內陸後，廣東沿岸地區在過去週末驟雨明顯減少，位於西北太平洋的高空反氣旋正逐漸支配華南沿岸，本周中後期將迎來晴朗酷熱的天氣，不禁使人感到「夏天真的來了」。受高空反氣旋影響，高空的空氣下沉增溫，加上地面風勢減弱，在充沛陽光下華南沿岸將出現高溫天氣。

天文台預測今日本港地區大致天晴，日間天氣酷熱，吹和緩偏南風。展望高空反氣旋會在未來兩三日為華南沿岸及南海北部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。預料該高空反氣旋在下周初稍為減弱，廣東沿岸會有幾陣驟雨。

根據9天天氣預報，明天至周六天晴酷熱。下周一起部分時間有陽光，有幾陣驟雨。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理 醫生拆解結合化療標靶二合一治療

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐