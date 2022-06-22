【元朗大火】專家：監察系統或出現問題致未察覺　料恢復供電後不會出現不穩情況

▲ 元朗朗屏中電電纜橋昨晚7時許起火，猛烈燃燒，電纜橋被燒至中間斷烈。（曾秋文攝）

元朗朗屏中電電纜橋昨晚（21日）7時許起火，猛烈燃燒，元朗、天水圍及屯門3區出現大面積停電。香港工程師學會電機分部代表勞偉籌表示，由於事故仍在調查，確實導致起火的原因未知，但導致電纜出現事故離不開電流、電壓及電阻。

勞偉籌在一個電台節目表示，其中一個可能是電流過大致過載，昨日夏至天氣炎熱，出事時間為傍晚，6至7時為本港最高峰的用電時間，「可能市民返到屋企開冷氣，但寫未樓又未收工，個電流就大，有機會就過熱起火。」

另一個可能，是電壓出問題，在電網中突然有事故致過壓，例如閃電，但昨晚未見這情況；至於電阻，若過高或過低都會造成影響，例如絕緣老化、接駁位受影響。他指，外部及內部都有可能致起火。

被問到中電有否設有系統監察電纜情況，勞偉籌指，在設計時有預計到出現這些問題，有監察系統，但有機會監察或傳輸系統出現問題，致未能及時察覺電纜橋出事。

至於為何一條電纜橋影響元朗、天水圍及屯門3區，勞偉籌指，要視乎有多少電纜受影響，及它的容量，昨晚有3條電纜損毀，而且是13.2萬伏特高壓電纜，故影響到這麼大面積的居民。他又指，本港有充足的電力後備，但由於是傳輸電力受損毀，雖然後備，但本港使用環型電路、兩邊供電，即使有後備亦未能完全恢復。

勞偉籌相信，由於是火警致停電並未惡劣天氣，恢復供電後不會出現不穩定的情況。

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記者：李榮忠