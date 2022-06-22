【After Class】Chantel疑與攣毛潮男拍拖　「國民初戀」姚焯菲甜蜜戀情曝光

▲ Chantel戀愛了？

女子組合After Class成員「國民初戀」姚焯菲（Chantel），雖然現年只得15歲，不過憑甜美的樣子兼動人的歌聲，小公主Chantel吸引不少絲支持。

最新影片推介：趙希洛專訪

【聲夢傳奇】Chantel喜獲Do姐加持 姚焯菲將與家人往新西蘭旅行「避暑」

疑似拍拖

作為「國民初戀」一舉一動自然備受關注，近日有傳Chantel與一名攣毛男子拍拖，據知她的緋聞男友名叫Marcus Kwok，二人是透過朋友介紹而認識，他們不但不時一起孖公仔行街，更疑佩戴同款情侶手繩洩「蜜」。

向來喜歡到主題公園遊玩的Chantel，曾與這位攣毛男子同行，雖然Chantel在社交平台只分享在樂園拍下的獨照。

但原來有爆料者提供的相片中，二人曾一同合照，更挨到實一實，男方亦興奮舉V，Chantel當時還留言：「the happiest place on earth（世上最快樂的地方）」未知是否身邊有男方陪伴更為開心。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

二人互動有跡可尋

另外，有指Marcus的社交平台曾上載過不少與Chantel的合照，唯去年曾遭人在TG群組分享，故Marcus現時的社交平台已近乎清空，不過他與Chantel仍然是互相追蹤。

而且，早前有指Chantel疑捲入「欠債風波」，被人在社文網上載一張銀包內空空如也的照片，還Tag了Chantel的帳號網名「@chantelyiu」，並留言：「小姐請你盡快交還＄200」，原來當時公開追數的「債主」，就是Marcus，看來二人不時在網上隔空耍花槍。