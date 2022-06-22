  • 30°C
香港時間 : 2022622日 (週三) 11:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【After Class】Chantel疑與攣毛潮男拍拖　「國民初戀」姚焯菲甜蜜戀情曝光

娛樂 10:39 2022/06/22

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

Chantel戀愛了？

女子組合After Class成員「國民初戀」姚焯菲（Chantel），雖然現年只得15歲，不過憑甜美的樣子兼動人的歌聲，小公主Chantel吸引不少絲支持。

最新影片推介：趙希洛專訪

【聲夢傳奇】Chantel喜獲Do姐加持　姚焯菲將與家人往新西蘭旅行「避暑」

疑似拍拖

作為「國民初戀」一舉一動自然備受關注，近日有傳Chantel與一名攣毛男子拍拖，據知她的緋聞男友名叫Marcus Kwok，二人是透過朋友介紹而認識，他們不但不時一起孖公仔行街，更疑佩戴同款情侶手繩洩「蜜」。

向來喜歡到主題公園遊玩的Chantel，曾與這位攣毛男子同行，雖然Chantel在社交平台只分享在樂園拍下的獨照。

但原來有爆料者提供的相片中，二人曾一同合照，更挨到實一實，男方亦興奮舉V，Chantel當時還留言：「the happiest place on earth（世上最快樂的地方）」未知是否身邊有男方陪伴更為開心。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

二人互動有跡可尋

另外，有指Marcus的社交平台曾上載過不少與Chantel的合照，唯去年曾遭人在TG群組分享，故Marcus現時的社交平台已近乎清空，不過他與Chantel仍然是互相追蹤。

而且，早前有指Chantel疑捲入「欠債風波」，被人在社文網上載一張銀包內空空如也的照片，還Tag了Chantel的帳號網名「@chantelyiu」，並留言：「小姐請你盡快交還＄200」，原來當時公開追數的「債主」，就是Marcus，看來二人不時在網上隔空耍花槍。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【父親節】緊張爸爸「人盯人」策略防仔埋身　姚焯菲感激爸爸用行動支持追夢
10:00 2022/06/19
【父親節】緊張爸爸「人盯人」策略防仔埋身　姚焯菲感激爸爸用行動支持追夢
【第二期消費券】Do姐姚焯菲首度合作　睇好Chantel將由小公主變小富婆
18:30 2022/06/13
【第二期消費券】Do姐姚焯菲首度合作　睇好Chantel將由小公主變小富婆
【聲夢傳奇】Chantel喜獲Do姐加持　姚焯菲將與家人往新西蘭旅行「避暑」
16:57 2022/06/16
【聲夢傳奇】Chantel喜獲Do姐加持　姚焯菲將與家人往新西蘭旅行「避暑」

你可能感興趣

【父親節】緊張爸爸「人盯人」策略防仔埋身　姚焯菲感激爸爸用行動支持追夢
10:00 2022/06/19
【父親節】緊張爸爸「人盯人」策略防仔埋身　姚焯菲感激爸爸用行動支持追夢
【第二期消費券】Do姐姚焯菲首度合作　睇好Chantel將由小公主變小富婆
18:30 2022/06/13
【第二期消費券】Do姐姚焯菲首度合作　睇好Chantel將由小公主變小富婆
【聲夢傳奇】Chantel喜獲Do姐加持　姚焯菲將與家人往新西蘭旅行「避暑」
16:57 2022/06/16
【聲夢傳奇】Chantel喜獲Do姐加持　姚焯菲將與家人往新西蘭旅行「避暑」
姚焯菲 娛樂人物職業 歌手 演員 聲夢傳奇 After Class 愛情 娛樂行業

最高瀏覽

【多處停電】朗屏站附近輸電橋疑大火多區停電　3小時接88宗困升降機報告【不斷更新】
23:18 2022/06/21
【多處停電】朗屏站附近輸電橋疑大火多區停電　3小時接88宗困升降機報告【不斷更新】
【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭
12:09 2022/06/21
【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭
【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
16:29 2022/06/20
【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因