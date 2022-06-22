【女人養生】女人不能過勞也不能壓力過重 一旦超標馬上看起來老10年

▲ 女人，真不能太操勞，也不能壓力過重。

話說吾友詹詹，為了美觀文化薈的裝修工程必須準時六月初完工，她作為監督，就天天在那五層樓跑上跑落，跟進每一層樓的裝修進度，開夜車是難免的。

第一個星期還頂得住，第二個星期每朝起床後往鏡子一照，她見到的是一個眼腫面腫的自己，最慘還有兩個大眼袋。但當時坐在我面前的她神清氣爽喎，完全不見眼袋。她說，為了拯救「劫後餘生」的自己，她每晚臨睡前，就用薑粉加艾粉熱水浸腳。用化粧棉沾淡鹽水敷眼，日日做。工程未完成，她已回復原貌，不再眼腫面腫。

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這是因為她浸了腳，本來因為壓力而輾轉反側的睡眠，也回復優質睡眠狀態了。女人，真不能太操勞，也不能壓力過重，一旦超標了，人就馬上看起來老10年。

因此，學習調整心態把壓力化整為零，是今時今日的養生首要課題，同時學曉用天然方法養生，亦極為重要。每星期抽時間去做按摩一至兩次，也是很好的辦法，因為必須讓氣血有良好的循環，我們才有精神、魄力去面對每日的挑戰。

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