【好人好事】新牌仔送臨盆妻入醫院　塞車不敢切線高手察覺幫忙

▲ 新手爸爸兼新手司機，出門遇上貴人。

做新手爸爸總是格外緊張，如果新手爸爸，同時又是新手司機，卻要驅車送妻子入院，又遇上塞車，就更加驚險。有網民就發文分享，指日前妻子即將臨盆，作為「新牌仔」的準爸爸，千鈞一髮之際，載妻子入院分娩。

惟路上比較擠塞，他多次嘗試切線都不成功，加上車流湍急，該爸爸更是不敢輕舉妄動。詎料此刻卻有在旁的好心司機發現其困境，以高超技術主動切線，開闢出一條「逃生路線」，然後再退後，讓事主先離開。事主對此大為感動，事後其妻子亦順利分娩。

有網民在「大埔人大埔谷」發文，分享感人經歷。事主是一名爸爸，早前太太準備分娩，他則開車載太太去醫院。他表示，「我揸車新手」，而路上「一路都好多車，交通都有啲塞，我需要cut線（切線）先可以去到目的地，但一直都冇車肯讓」。

事主心急如焚，一再舉手向旁邊行車線的司機示意，但仍無人願意讓其切線。作為「新牌仔」，事主也不敢貿然搶先將車頭插入行車線。事主形容，當時「架架車都頂住，我當時好心急。」

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此時感人一幕卻出現，事主後車的司機突然切到事主想進入的行車線，然後再後退，開闢出一個空檔位置，讓事主轉線，「我後面位師兄實在太好人啦；佢竟然技術高超咁主動cut線過去之後閃燈讓我。事發後我睇返倒後鏡，原來師兄要cut返入去，另外一個岀口，嗰一刻我好感動，香港人原來仲有愛架！」

事主最後交代，他最後順利將妻子送到醫院，小朋友和媽媽最後都平安。他則在帖文中貼出好心司機的車型和車牌號碼，表達感謝，「多謝你，我唔知用咩方法報答你，我做到嘅就係分享岀嚟畀咁多位知道，多謝你嘅小小舉動！」

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帖文感動不少網民，有人則為事主感動慶幸，「新手加緊張我都試過，不過好在出路遇貴人，恭喜晒樓主」；「 祝福你地一家大小及好人師兄平安。」；「BB出世遇貴人，恭喜恭喜」；「恭喜哂，我諗bb順利健康出世就係對佢最好嘅報答，樓主你好趁呢幾日媽咪同bb都未出得院就操下車」。

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責任編輯：王明芳