標靶化療二合一　助晚期HER2陽性乳癌患者增存活率

乳癌治療發展一日千里,但對於一些較難處理的癌症,例如患有HER2陽性乳癌,會有甚麼新治療方法?TOPick這次邀請到臨床腫瘤科專科醫生李慧敏為我們拆解一下。



HER2陽性乳癌較棘手



乳癌是香港常見的癌症之一,¹但甚麼是HER2陽性乳癌?與一般乳癌有甚麼分別?李醫生解釋︰「首先乳癌分為不同類別,醫生一般會按照乳癌癌細胞表面出現的不同受體來區分乳癌。而受體主要分為HER2(Human Epidermal Growth Factor Receptor 2)受體和荷爾蒙受體兩大類,²事實上有2成的乳癌患者都有過量的HER2基因,從而製造大量HER2蛋白質,即是在細胞內表皮產生很多天線,它們會接收生長信號,刺激細胞不斷生長分裂,最終形成癌細胞。」³李醫生補充,HER2陽性乳癌比其他類別較為棘手,原因它們的特性較頑固及具侵略性,而且擴散程度較快,所以一般患者生存機會率較其他乳癌類別稍為低一點。³

留意復發病徵 及早向醫生說明



很多HER2陽性乳癌患者一旦不幸復發也會感到很無助。李醫生提醒,HER2乳癌陽性或其他癌症在復發時往往病徵不多,很多時候因為病徵不明顯而延遲就醫。「復發病徵大多根據不同擴散部位而有所不同,大部分擴散的地方為淋巴、骨、肝、肺及腦部等,⁴不同位置則有不同病徵,舉例如果擴散到骨,就會出現骨痛或病理性骨折;⁵擴散到肺部則有氣喘或咳嗽情況。⁶所以發現任何病徵都應立即跟醫生說明,讓醫生可以盡快進行全面檢查,再建議治療方法予病人。」

▲ 臨床腫瘤科專科醫生李慧敏