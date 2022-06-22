【科研發展】李嘉誠基金會捐贈1.5億元　支持中大生物醫學科技科研發展

▲ 李嘉誠基金會捐贈1.5億元予中大醫學院。（中大醫學院提供圖片）

香港中文大學今日（22日）宣布，獲李嘉誠基金會慷慨捐贈港幣1.5億元，連同等額配對，將為中大醫學院成立一項價值港幣3億元的基金，用於支持生物醫學科技的科研發展。

中大醫學院推出「至臻至美」（Passion for Perfection (P for P)）計劃，首要目標是加速將醫學科研成果由實驗室應用到人體身上，提升醫療水平，促進人類健康。該計劃將積極推動創新，加強及保護知識產權發展；並鼓勵大學成員創業，以促進本地醫療行業的可持續發展。

中大代表上周五（17日）拜會基金會主席李嘉誠，親自感謝基金會多年來對中大的支持。中大校董會主席查逸超亦對李嘉誠基金會慷慨捐贈港幣1.5億元予中大醫學院表示非常感謝，指是次捐款將發揮重要作用，支援中大繼續開展創新生物醫學研究，並進一步推動基礎科研的臨床應用，讓社會各界受惠於這些尖端科技成果。

李嘉誠看到中大準備的道具支票後，即時與身邊的財務負責人確認基金會已全部過數中大，更笑言指：

你哋應該準備收據，唔係支票喎。

校長段崇智亦補充指，創新生物醫學是中大2021-2025 策略計劃的重點研究範疇，研究水平獲國際公認，衷心感謝李嘉誠基金會的慷慨捐助。副校長陳德章指出，中大醫學院將開展嶄新計劃，為實現商品化的項目提供資金，支持開發實用的新診斷工具或治療方法，並加強其現有的臨床研究中心，為這些新工具進行臨床評估，加快將基礎研究成果轉化為臨床應用，從而促進轉化臨床研究。

該計劃包括以下兩個主要項目：

支持開發創新的診斷及治療方法

開展一項新資助計劃，支持創新診斷工具的研發，讓患者可以及早延醫診治，增加治癒和康復的機會；計劃亦支持研發先進治療產品，特別是基於細胞、遺傳和生物製劑等新類型產品；同時，建立一個可持續的創新生態系統，以促進初創企業的誕生，從而將傑出研究成果轉化和商品化。

加強基礎設施為新工具進行臨床評估

將新的診斷和治療方法引入常規臨床使用的一個關鍵步驟，是在相關患者群中進行臨床研究及評估。為了加快將醫學科研成果應用到人體，大學將從現有的臨床研究中心成立專責團隊，負責病人招募、臨床評估、及時匯報病人進展、監測安全性及可能洐生的道德倫理問題。目標是加快將研究成果轉化以改善病人護理，並提升其成效。

李嘉誠基金早於2005年，已捐贈鉅款支持中大成立「李嘉誠健康科學研究所」，其後基金會繼續慷慨捐款支持中大多個研究單位及學系，包括中大組織與再生醫學研究所及中大醫學院，總額逾4億元。

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記者：郭詩詩