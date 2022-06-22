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【COLLAR成員】網民票選重拍《鹿鼎記》八女擔演角色　Gao高票當選韋小寶Sumling演蘇荃

娛樂 12:31 2022/06/22

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網民票選重拍《鹿鼎記》COLLAR八女擔演角色，Gao高票當選韋小寶、Sumling演蘇荃。

網民的創意層出不窮，近日女團COLLAR的粉絲在群組發起討論，探討假若COLLAR八女要翻拍經典武俠作品《鹿鼎記》，七女共侍一夫的話，該由哪位成員反串擔演男主角韋小寶。

COLLAR的隊長阿Gao（沈貞巧）高票當選成為粉絲心中最佳韋小寶人選，緊隨其後的則是外表女神、內裡「麻甩」的Ivy（蘇雅琳）。除了男主角外，網民亦有列出心中七位女角的分配，更有網民建議花姐（黃慧君）可以反串飾演海公公。

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近日有COLLAR的粉絲在群組發起討論，問起若果找COLLAR演出新版《鹿鼎記》，應該找哪一位成員反串飾演韋小寶。

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點算整個帖文內的票數，最高得票者是COLLAR的隊長阿Gao，表現成熟穩重又可靠的阿Gao在粉絲眼中最具「男子氣慨」，更有網民建議阿Gao直情可以飾演康熙的角色。

早前在《我哋係COLLAR》中，阿Gao已經非常喜歡上演皇上與奴婢的戲碼。（網上圖片）

緊隨阿Gao其後的就是Ivy So，雖然外表充滿「仙氣」，但熟悉Ivy的粉絲都知道她擁有「麻甩」的一面，有粉絲直指她帥氣、機智，更擁有「江湖義氣」，又笑指她見到女生就收歸對方做「後宮」，非常適合做韋小寶的角色。

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第三名的要數運動健將Candy（王家晴），熟知她的粉絲笑指Candy喜歡「錫（親吻）」隊友，非常有潛質擔演「博愛」的韋小寶。

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此外有粉絲提及到《全民造星IV》中擅長跳拉丁舞的林暐翹，現時身為女團5TRAYZ成員的她被指女生男相，演韋小寶最有說服力；另外亦有提及到MIRROR成員的建議，有人提到Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）及Stanley（邱士縉）三位MIRROR最有演戲經驗的成員最勝任。

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其餘的女角人選，最有共識的應該是由Sumling（李芯駖）飾演神龍教教主夫人蘇荃，以及由阿Day（許軼）飾演雙兒，其餘大師妹沐劍屏、小師妹方怡、建寧公主、曾柔及阿珂，未能成功有共識地分配給餘下成員Marf（邱彥筒）、Winka（陳泳伽）、SoChing（蘇芷晴）等。

（經濟日報圖片）

不過當中最好笑的建議，是說希望可以看到花姐反串飾演海大富海公公，具有喜感的花姐定能把海公公的經典場面演得更加爆笑。

撰文 : TOPick柴犬出動

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