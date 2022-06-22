【消暑大法】炎夏停電無冷氣可用　專家教4招降溫法瞓個好覺

▲ 無冷氣底下，如何睡個好覺？（i-stock圖）

元朗擴業街昨晚因發生火警，引致鄰近地區停電。14間天水圍學校因受停電事件影響而需今日（20日）暫時停課，據知部分地區用戶更需兩日時間才可恢復供電。不少居民大呻冇電視冇wifi固然已慘，炎炎夏日沒有冷氣，更加怕酷熱難當。

面對停電事實，隨了靠心靜自然涼，不妨參考消暑達人，如何在無冷氣日子還是可保持涼快。

▲ 元屯天昨晚出現大停電。（經濟日報圖片）

踏入夏天，有網民早前就重溫日本節約達人和田由貴的三大消暑方法，原意是因為夏天開冷氣電費高，故提出如何減省電子，但在停電日子，相信也大派用場。

1.善用保冷劑

達人建議大家可用毛巾或手帕沾上保冷劑，之後捲起來，放在脖子兩側或腋下，因身體這兩個部分有大動脈經過，加上保冷劑效應，有助冷卻的血液在全身巡迴，有效降低體溫，但切記保冷劑不可以直接接觸皮膚，以免造成傷害。

2. 沖涼後冷水泡腳

另外，大家在洗完澡後（當然停電下只得凍水），可用冷水再泡腳，讓冷水令腳部皮膚表層的血液流動量增加、汗水可由腳部流出，身體汗水減少，自然感到較清爽。

3. 食清涼食物

食西瓜、小黃瓜、冬瓜可幫助降低體溫，而冬瓜被視為有中藥效用，具備利尿作用，幫助消除水腫。另外香蕉、菠蘿、哈密瓜等水果都有助消暑。

4. 凍水涼加竹蓆睡覺

▲ （經濟日報圖片）

網民也提供最簡單直接的消暑方法，就是臨睡前就用凍水洗澡，再加上一張竹蓆，就可以抵得住炎熱天氣，睡個好覺。

前天文文台長林超英，也曾建議如何在夏天有效降溫，方法如下：

1. 在白天時，陽光透過玻璃窗把熱力帶進屋內，熱力久久不會散去，若不能開冷氣製造「冷負荷」來抵消熱力，可在玻璃窗上貼上一層隔熱膜，有效將室外的熱力隔絕。

2. 有些家庭會會安裝熱能隔熱玻璃，都可有效阻擋室外的熱輻射和紫外線。

3. 選對的時間開窗，正午時分室外溫度高，把門窗都開著，會將熱力帶進屋內，因此可選擇早晚較涼爽的時候開窗。

記者：eric

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