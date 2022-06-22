【日本通關】東瀛遊疫下首個日本旅行團今天出發　7天行程到訪北海道及東京

▲ 東瀛遊今天成為香港首個日本旅行團出發到日本。（圖片由東瀛遊提供）

疫情下，香港人都未能出關，隨著日本觀光廳6月10日起正式接侍外國旅客可以旅行團形式入境後，EGL東瀛遊繼疫情封關後，今天成為香港首個日本旅行團出發到日本。

EGL東瀛遊管理層及ANA航空公司代表更於今早上到達機場，舉行 簡單的送機儀式， 並會送上禮品予各位首團出發的客人。

旅行團由香港時間早上9時30分起飛前往東京成田機場，旅客人數為10人，並由1位於香港隨團出發的領隊兼導遊沿途帶領及照顧，7天行程到訪北海道、富良野花田、美瑛薰衣草、小樽、東京晴空塔及新宿購物等。

日本於本月（10日）起，恢復接待外國旅行團，香港入境者毋須出示疫苗接種證明，亦獲豁免入境檢測及隔離，出發72小時前需接受核酸檢測。

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責任編緝：蕭雅文