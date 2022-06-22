  • 30°C
香港時間 : 2022622日 (週三) 11:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本通關】東瀛遊疫下首個日本旅行團今天出發　7天行程到訪北海道及東京

休閒消費 10:56 2022/06/22

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

東瀛遊今天成為香港首個日本旅行團出發到日本。（圖片由東瀛遊提供）

疫情下，香港人都未能出關，隨著日本觀光廳6月10日起正式接侍外國旅客可以旅行團形式入境後，EGL東瀛遊繼疫情封關後，今天成為香港首個日本旅行團出發到日本。

EGL東瀛遊管理層及ANA航空公司代表更於今早上到達機場，舉行 簡單的送機儀式， 並會送上禮品予各位首團出發的客人。

旅行團由香港時間早上9時30分起飛前往東京成田機場，旅客人數為10人，並由1位於香港隨團出發的領隊兼導遊沿途帶領及照顧，7天行程到訪北海道、富良野花田、美瑛薰衣草、小樽、東京晴空塔及新宿購物等。

日本於本月（10日）起，恢復接待外國旅行團，香港入境者毋須出示疫苗接種證明，亦獲豁免入境檢測及隔離，出發72小時前需接受核酸檢測。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文

疫苗 出入境管制 新宿 疫情 旅行團 導遊 機場 富良野 北海道 航空

最高瀏覽

【多處停電】朗屏站附近輸電橋疑大火多區停電　3小時接88宗困升降機報告【不斷更新】
23:18 2022/06/21
【多處停電】朗屏站附近輸電橋疑大火多區停電　3小時接88宗困升降機報告【不斷更新】
【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭
12:09 2022/06/21
【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭
【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
16:29 2022/06/20
【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因