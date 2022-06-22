【靈戲逼人】李佳芯辭演新劇由龔嘉欣頂上　Ali平衡事業與健康：原來好傷

▲ 李佳芯（Ali）現時很重視健康。

李佳芯（Ali）早前因健康問題而辭演TVB劇《靈戲逼人》，女鬼一角由龔嘉欣頂上，長期日夜顛倒工作引致Ali的身體出現警號，如今她會好好平衡事業與健康。

暫未有拍劇的Ali透露現正修讀情緒治療課程，其目標是能幫助身邊人。

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健康受影響

Ali自2005年開始投身影視圈，長時間需要日夜顛倒工作以致精神及壓力很大，她最終抵受不住而決定辭演《靈戲逼人》。

她日前回應傳媒指現時的身體情況沒甚麼大礙，不過想平衡健康和工作，曾經出事令其身體大受傷害。

曾動手術

Ali於2017年做檢查後發現卵巢附近長有約10cm的腫瘤，需要入院進行切除手術。

她曾形容手術的感覺似剖腹產子，並稱：「起初以為微創很簡單，原來手術沒想像般簡單，一醒來時全身都骨痛，因為有空氣及血水進入了身體，以致全身酸痛。」也因此令未曾為人母的李佳芯感到：「做媽媽好偉大！」

為免令家人擔心，Ali事前沒向他們交代做手術一事，直至完成手術後才告知親人。而且於開刀後一個星期便復工，並幸好這次不會影響她的生育及荷爾蒙。

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注意身體

她因此特別注意自己的健康狀況：「很多時，沒事沒幹便不會覺得健康跟自己有關，雖然每天的新聞都會有意外、死亡的報道，但會覺得距離自己很遠，但當身邊的人或自己的身體出現狀況時，才發現有時有些事『話嚟就嚟』。」

她又作出事後檢討：「當時的我太忙，完全沒察覺到自己身體有問題，直到有天睡覺時覺得很痛。痛過才發覺這種痛是我未試過的，覺得有點奇怪才去做檢查，便發現原來有個瘤。」

她感慨指：「發現的一刻，那個瘤已大到不能不做手術，也因此令反思平時是否一直也忽略了自己、身邊人，忽略一些以為離自己很遠但其實很近的事。」

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迎新挑戰

Ali近日於社交平台寫道：

下一個未知 靜靜期待

新一輪挑戰 要麼不捉 要麼盡力

把磨蝕化為磨練

然後 又靜靜期待🤍

#ALife

不少香港人都患有情緒病，Ali指從事影視行業會令其情緒起伏很大，現正修讀情緒治療課程。她說：「若我能繼續進修下去，希望有天能幫助身邊的人。」