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【多區停電】消防處昨首用消防機械人灌救　控制火勢發揮重大作用（附圖）

社會 11:59 2022/06/22

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(消防處提供)

元朗一中華電力電纜橋昨日（21日）晚上起火，引致多區停電。副消防總長許偉明今日（22日）表示，昨晚動用大量全港資源處理元朗大火事故，並出動滅火機械人。

副消防總長許偉明接受電台訪問時，表示十多年未試過發生大規模著火，形容火勢非常猛烈，另一個困難是電纜橋在中後時間倒塌，當時難評估是否繼續有倒塌危險，加上裝有高壓電纜等原因，首次使用最新的滅火機械人，機械人配備高解像攝影機、有熱能探測功能亦可射水，在危急情況下，大大減少滅火及求救援前線受傷風險。他解釋，昨晚電纜橋倒塌後，消防員指揮滅火機械人到橋底，再射水配備燈，同時可測當時現場溫度，所以對控制火勢發揮重大作用。

他稱，昨晚在數分鐘內出現大量事故報告，晚上7時16分至10時，共接獲81宗被困升降機及21宗自動報火警報告，並需動用全港資源進入新界西處理，據紀錄，最長的困升降機事故，需要37分鐘才能回應，大約1小時到場。

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記者：余思嵐
 

 

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