【香港故宮】開幕前50％門票已售出　館長吳志華：部分展品僅展一月籲及早購票

▲ 香港故宮將於7月2日向公眾開放。（黃建輝攝）

位於西九的香港故宮文化博物館今日（22日）舉行傳媒預展，開放九個展館予傳媒預覽。香港故宮文化博物館館長吳志華在展前表示，目前已成功預售逾7萬張門票，佔可售門票的50％；另外，現時仍有約17％的120元特別展覽門票仍未售出，呼籲市民把握機會。

香港故宮將於7月2日向公眾開放，吳志華表示，故宮文物自6月11日起抵港，能在10日內完成大部分文物的安裝，且無一受損，實屬不易，就此感謝故宮團隊的努力。

臨近開館，吳志華透露現已預售7萬張門票，佔可售門票的50％；而價值120元的特別展覽門票，現時已售出83％，吳志華指出，部分展品只會展出1個月，呼籲市民把握機會購票參觀。

被問及是否高估市民反應和興趣？吳志華認為，現時距離開館仍有一段時間，加上未來仍會加大宣傳，對票務銷情感正面。

現時大部分展品已完成安裝，惟約百件展品涉象牙等需審批物料，預計在7月2日前能完成安裝。

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記者：陳梓蔚