【超市大搜查】4款M&S高纖麥包推薦　營養師教揀健康麵包標準

▲ 4款M&S高纖麥包推薦，營養師教揀健康麵包標準。

消委會早前測試市面28款預先包裝方包樣本，發現方包鈉含量較2018年測試結果稍高，食用2片（共約80克）攝入的鈉，已佔世衞建議一般成人每日攝取上限約22.6％。註冊營養師Gloria早前推薦了4款高纖麥包，並分享了挑選健康麵包的貼士。

Gloria早前於Facebook專頁「註冊營養師Gloria - Nutri Life」發文，分享了4款M&S的高纖麥包。

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另外，她亦分享了選擇健康麵包的標準：

1. 較低鈉

Gloria指，鹽分可以令麵包更為鬆軟，所以基本上不會完全無鹽，消費者只能挑選較低鈉的產品。而消委會的調查中，最高鈉質含量的樣本，每100克有567毫克鈉，為全日上限（2000毫克）的28%，故以上麵包每100克有約300毫克鈉質，屬於可以接受的選擇。

2. 較高纖

購買前可以看看成分表，成份的排序是根據使用的份量的多寡，用得越多便排得越前。成分表頭三位有「全麥粉」、「麥穅」、「五穀粉」、「燕麥」、「黑麥粉」，才是真正高纖的麥包，另外亦可挑選每100克含有高於3克纖維的麵包。

3. 較少油

Gloria建議選擇每100克少於5克脂肪的麵包，又指真麥包是一個好選擇，進食時可配搭蛋沙律、吞拿魚、芝士、牛油果、蕃茄等等，既均衡又美味。

以上內容獲註冊營養師Gloria授權轉載。

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責任編輯：沈佩珊