【天水圍停電】中電：已恢復受影響地區電力　電力供應仍不穩呼籲市民節約用電

▲ 中電指恢復受影響地區電力，但電力不穩維持幾日。

元朗中電力電纜橋昨日（21日）晚上起火，引致多區停電，天水圍約兩萬用戶通宵停電。中電（22日）指受影響地區電力已恢復，不過電力供應仍有不穩情況，相信電力不穩定的情況會維持幾日，呼籲市民節約用電。

環境局副局長謝展寰，環境局十分關注事件，昨日已即時啟動跨部門應變小組，已責成中電需要在3日內提供初步報告，以及14日內提交詳細報告，以防止同類事件重演，又形容今次事件罕見。

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對於今次事件，政府處理及反應是否過慢，為何沒有官員落區？他表示昨日已啟動了跨部門應急系統協調。至於被問到為何今次大停電，政府都沒有使用警報系統，他表示因為事件只影響局部地區。

中電企業發展總裁莊偉茵今早再向居民及住戶引起不便致歉，指今早已全面恢復電力予受影響3區，包括天水圍、元朗及屯門，強調中電除了與政府部門協調外，亦全力搶修電纜，不過仍有部分電子出現不穩情況，希望市民及用戶見諒，希望大家節約用電，減低電力負荷。

她表示明白在此天氣下，市民都需要用電，不過今次事件比較特殊，目標是盡快復修好電力，希望市民體諒，會配合政府作出全面調查，以做好提升以及保護工作。

▲ 涉事的電纜橋燒至斷開。（黃傑偉攝）

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記者：伍瑋瑋、黃傑偉

