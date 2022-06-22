【十八年後的終極告白2.0】邵展鵬演戀姐弟弟獲讚　參考陳文媛舊作演長短腳角色

TVB熱播劇《十八年後的終極告白2.0》踏入結局篇，昨晚（6月21日）講到邵展鵬飾演的天藍，被妹妹沈曉彤（鄧卓殷飾）發現偷拍姐姐沈越（龔嘉欣飾）換衫，加上「黑化」的Angus（譚俊彥飾）「視帝上身」扮可憐搏同情，向沈越和沈曉彤收買人心，兩姊妹信到十足。

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天藍在外公骨灰龕前承認喜歡姐姐，及後Angus假扮沈越誘騙他到涼亭「講數」，天藍鬧Angus「廢柴」，頓時浮現太太（譚凱琪飾）鬧爆他「廢柴」的畫面，激起憤怒之心，盛怒之下一手推天藍落山坡，又多了一個人物角色死亡！

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《戀愛自由式》取經

現年28歲的邵展鵬（Terence）上一輯《十八年後的終極告白》已有參與，不過只飾演出現數的警員閒角。今輯Terence飾演戀上姐姐龔嘉欣、有長短腳問題的天藍，角色大有發揮，演技比過往躍進。

他曾透露翻看多年前的劇集《戀愛自由式》，參考飾演長短腳的陳文媛如何演活長短腳的角色。以往大都是演路人甲的角色，在是次演出戲份明顯增加，難怪把握機會傾力演出。

Terence於2017年畢業於TVB藝員訓練班後開始演藝生涯，是TVB期間限定男團「Super Tiger」新成員之一。由於比其他成員遲入團，加上不是跳舞出身，追趕其他成員的進度有點吃力，曾因練跳舞用力過度而弄傷膝頭，需要接受針炙治療。

▲ 邵展鵬在劇中戀上姐姐龔嘉欣。（Instagram圖片）

演古天樂少年版

加入TVB已5年的Terence，從小已對演藝有著夢想，在就學時期已參與廣告商拍攝。2016年曾到內地發展一年拍攝電影；2017年回流返港參加藝員訓練班。

2018年參與電影《L風暴》飾演古天樂少年版，他曾在社交平台分享學生造型照：「喺新戲入面我又做學生，學生look已經成為我嘅標誌，好開心可以飾演古天樂嘅年輕版。Movie shooting day」長得一副童顏臉的Terence，時常獲安排演出學生哥角色。

除《十八年後的終極告白2.0》，Terence早前亦有參演《廉政行動2022》飾演廉政公署調查主任，與劇中蔡思貝、袁偉豪與太太張寶兒、陳曉華、周志康等結緣成為好友，不時到袁氏夫婦豪宅作客。

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