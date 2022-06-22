  • 31°C
香港時間 : 2022622日 (週三) 13:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【十八年後的終極告白2.0】邵展鵬演戀姐弟弟獲讚　參考陳文媛舊作演長短腳角色

娛樂 12:53 2022/06/22

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

TVB熱播劇《十八年後的終極告白2.0》踏入結局篇，昨晚（6月21日）講到邵展鵬飾演的天藍，被妹妹沈曉彤（鄧卓殷飾）發現偷拍姐姐沈越（龔嘉欣飾）換衫，加上「黑化」的Angus（譚俊彥飾）「視帝上身」扮可憐搏同情，向沈越和沈曉彤收買人心，兩姊妹信到十足。

最新影片推介：趙希洛專訪

天藍在外公骨灰龕前承認喜歡姐姐，及後Angus假扮沈越誘騙他到涼亭「講數」，天藍鬧Angus「廢柴」，頓時浮現太太（譚凱琪飾）鬧爆他「廢柴」的畫面，激起憤怒之心，盛怒之下一手推天藍落山坡，又多了一個人物角色死亡！

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【十八年後的終極告白2.0】兩大疑點暗示陳山聰是真兇？　鄧卓殷演技大爆發獲激獲讚

《戀愛自由式》取經

現年28歲的邵展鵬（Terence）上一輯《十八年後的終極告白》已有參與，不過只飾演出現數的警員閒角。今輯Terence飾演戀上姐姐龔嘉欣、有長短腳問題的天藍，角色大有發揮，演技比過往躍進。

他曾透露翻看多年前的劇集《戀愛自由式》，參考飾演長短腳的陳文媛如何演活長短腳的角色。以往大都是演路人甲的角色，在是次演出戲份明顯增加，難怪把握機會傾力演出。

Terence於2017年畢業於TVB藝員訓練班後開始演藝生涯，是TVB期間限定男團「Super Tiger」新成員之一。由於比其他成員遲入團，加上不是跳舞出身，追趕其他成員的進度有點吃力，曾因練跳舞用力過度而弄傷膝頭，需要接受針炙治療。

邵展鵬在劇中戀上姐姐龔嘉欣。（Instagram圖片）

演古天樂少年版

加入TVB已5年的Terence，從小已對演藝有著夢想，在就學時期已參與廣告商拍攝。2016年曾到內地發展一年拍攝電影；2017年回流返港參加藝員訓練班。

2018年參與電影《L風暴》飾演古天樂少年版，他曾在社交平台分享學生造型照：「喺新戲入面我又做學生，學生look已經成為我嘅標誌，好開心可以飾演古天樂嘅年輕版。Movie shooting day」長得一副童顏臉的Terence，時常獲安排演出學生哥角色。

除《十八年後的終極告白2.0》，Terence早前亦有參演《廉政行動2022》飾演廉政公署調查主任，與劇中蔡思貝、袁偉豪與太太張寶兒、陳曉華、周志康等結緣成為好友，不時到袁氏夫婦豪宅作客。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【十八年後的終極告白2.0】趙希洛不輕易人前流淚　Candice說：我們要學懂自愛【有片】
18:38 2022/06/19
【十八年後的終極告白2.0】趙希洛不輕易人前流淚　Candice說：我們要學懂自愛【有片】
【十八年後的終極告白2.0】阮兒舊病復發無奈被指整容　擁荷蘭籍卻不想離開：好愛香港
19:29 2022/06/15
【十八年後的終極告白2.0】阮兒舊病復發無奈被指整容　擁荷蘭籍卻不想離開：好愛香港
【十八年後的終極告白2.0】何啟南歷失婚學懂遷就　個性被動不好爭取樂做「奸人王」
今日 12:03
【十八年後的終極告白2.0】何啟南歷失婚學懂遷就　個性被動不好爭取樂做「奸人王」

你可能感興趣

【十八年後的終極告白2.0】趙希洛不輕易人前流淚　Candice說：我們要學懂自愛【有片】
18:38 2022/06/19
【十八年後的終極告白2.0】趙希洛不輕易人前流淚　Candice說：我們要學懂自愛【有片】
【十八年後的終極告白2.0】阮兒舊病復發無奈被指整容　擁荷蘭籍卻不想離開：好愛香港
19:29 2022/06/15
【十八年後的終極告白2.0】阮兒舊病復發無奈被指整容　擁荷蘭籍卻不想離開：好愛香港
【十八年後的終極告白2.0】何啟南歷失婚學懂遷就　個性被動不好爭取樂做「奸人王」
今日 12:03
【十八年後的終極告白2.0】何啟南歷失婚學懂遷就　個性被動不好爭取樂做「奸人王」
十八年後的終極告白 娛樂人物職業 娛樂行業 電視劇 演員 電影 古天樂 TVB 社交平台

最高瀏覽

【多處停電】朗屏站附近輸電橋疑大火多區停電　3小時接88宗困升降機報告【不斷更新】
23:18 2022/06/21
【多處停電】朗屏站附近輸電橋疑大火多區停電　3小時接88宗困升降機報告【不斷更新】
【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭
12:09 2022/06/21
【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭
【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
16:29 2022/06/20
【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因