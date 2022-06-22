【好人好事】父病逝大專畢業即打工養家　求職港男寄履歷獲郵差暖心鼓勵

▲ 有求職港男到郵局寄履歷時，獲郵差暖心鼓勵。

當遇上逆境時，有人在身邊鼓勵，世界頓時變得不一樣。一名港男日前於社交平台投稿，分享一則好人好事。由於父親病逝，他大專畢業後即要打工養家，近日努力求職欲轉工，他到郵局寄求職信及履歷時，獲得郵差的熱心幫忙及鼓勵，令他非常感動。

郵局職員熱心幫忙

該名港男於facebook專頁「公務員secrets」投稿表示，「我好想多謝石籬郵政局一個前台郵差叔叔」。他先講述自己的背景，父親在他中學時期因病離世，後來他高級文憑畢業就失去綜援資助，只能工作來負擔家庭經濟開支。

不過，他的工作並不理想，第一份工作做了幾年，他形容「條件好差加上工作壓力好大」，疫情下更令他開始出現情緒問題，急著轉工，不想手停口停。早前他趁午飯時間趕往公司最近的郵政局，櫃枱前一名郵差叔叔見到他的公文袋寫花了，又望到上面的地址，估計他是寄求職信。港男指出︰

佢教我拾（執）靚返個公文袋，最後幫我封實個開口同講咗一句加油呀，祝你成功啦！

最新影片︰

因一句說話感動落淚

港男有感這句說話對對方來說好微不足道，但對於當時的他來說，「真係好warm，離開咗郵政局之後忍唔住喊咗出嚟，喊住咁行返去公司」。他續說，雖然那份工作最終沒回音，但因郵政職員一句話，為他帶來改變︰

見人有困難又自己嘅能力範圍內，幫到就幫一幫下人，因為你永遠都唔知對方處於咩境況。

一句說話又好、一個舉動都好，話唔定救到一個人。

網民集氣︰祝搵到合適工作

見到港男的分享，很多網民都留言為他打氣，表示「祝你搵到一份合適的工作」、「加油呀，將愛傳揚開去」、「自力更生的人明天一定會更好」、「一句問候和關心，真係令人好感動和溫暖，向郵差叔叔致敬」。另有網民讚賞石籬郵政局的職員，「石籬嘅員工真係好有禮貌，希望嗰位叔叔都睇到」。點擊看更多網民的鼓勵說話︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張︰https://bit.ly/3M9aKHC

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳