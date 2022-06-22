【屯元天停電】大熱天時停電無冷氣　林超英教4式家居消暑大法

▲ 大熱天時停電無冷氣，林超英教4式家居消暑大法。

元朗擴業街在昨晚（6月20日）發生火警，引致鄰近地區停電，天水圍部分屋苑仍未恢復電力。中電表示，料復修工作需要2個工作天。

天氣炎熱，不少居民都表示，沒有冷氣實在難以入睡。一向提倡節能的天文台前台長林超英，多年來堅持酷暑下不開冷氣，他過去曾分享4式無冷氣消暑大法，市民不妨參考。

面對本港夏天的酷熱天氣，林超英過去曾在Facebook發文表示，自己不開冷氣，睡眠時會以15cm直徑USB風扇製造涼風，吹向頭和肩膊，「在溫柔的氣流中入睡」，當時不時網民都盛讚是「佛系降溫」方法。

林超英過往也分享過如何在家居「無冷氣」消暑度日，並曾在「環保觸覺」以短片形式分享家居設置，傳授「無冷氣」4式，教導市民如何不開冷氣，也能涼快生活：

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另外，聖約翰救傷會總監鍾展鴻和消防處救護員會總幹事屈奇安曾接受TOPick訪問時，亦分享過降溫消暑的5個秘訣：

1. 大動脈位置散熱最快

使用退熱貼或冰敷，大家通常都會貼在額頭上，但原來頸部、腋下、腹股溝、手腳關節位都是散熱快的部位。原因是大動脈貼近皮膚表面，亦即可快速將血液冷卻，達至降溫效果。

2. 冷敷可止痛消腫

冷敷除了可降溫，亦可有止痛、消腫之效，因此如扭傷或撞傷，都可以冷敷紓緩不適。不過要緊記，不可直接用冰敷在皮膚上，應以毛巾包裹，有傷口或皮膚敏感的尤其要注意。

3. 冷敷範圍不可超過全身10%

鍾展鴻指出，冷敷範圍太大，身體降溫太快，可能導致低溫症。冷敷範圍不應超過全身10%，如體溫低於36度就算過低，35度以下是不正常，要盡快求醫。

4. 30度水溫洗澡

除了用退熱貼或冰敷，鍾展鴻亦建議可以用較體溫稍低，即約攝氏30度水溫洗澡，有助身體降溫。屈奇安則表示，如小孩子發燒，應用溫水洗澡，血管擴張，有助散熱。

5. 消暑5部曲

屈奇安指，如天氣炎熱下中暑，冷敷只是其中一個降溫方法，正常步驟應是：

離開太陽直射地方，到陰涼處

脫下多餘衣物

確保空氣流通

冷敷，如退熱貼或冰敷

喝一點水

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責任編輯：羅嘉欣