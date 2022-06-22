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【兒童健康】父母觸摸軟腍腍誤以為是痣　蜱蟲植入女童皮膚吸血1個月

兒童健康 12:04 2022/06/22

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家長要時刻注意！

內地一名女童頸後長有一顆與膚色相近的「痣」，父母發現時，軟腍腍的觸感誤以為是「痣」，及後發現該「痣」愈來愈大，其母察覺有異
求診後才發現原來這顆「痣」是蜱蟲，隨即去求醫，醫生指，這是一隻活的蜱蟲，由於牠把頭埋入皮膚，只讓肚皮外露，所以容易被誤以為是「痣」，而這隻蜱蟲更在女童的體內吸血吸了一個月，所幸是女童並無出現嚴重過敏反應，醫生為她移除後，現時情況良好。

最新影片推介:

蜱蟲喜歡依附在小童身上，一般喜歡叮咬被頭髮遮蓋著的皮膚，所以不容易被發現，如果蜱蟲已經依附在皮膚多日，難以用一般的方法取出，有時需要進行手術，將蜱蟲位置附近的皮膚和肉切除一小部分，再將牠移除。

根據食環署的資料，蜱為吸血寄生蟲，一般依附在哺乳類動物身上。蜱未吸血前的身體大小，由2毫米至12毫米不等。當牠們吸血時，有機會傳播不同疾病，例如斑疹熱、寇熱、巴貝西蟲病及萊姆病等。

預防措施

  • 按標籤指示在衣服或皮膚上塗上昆蟲驅避劑
  • 穿着淺色長袖衫及長褲
  • 避免在叢林中坐臥
  • 避免接觸路旁長草
  • 定期替寵物除蟲
  • 不要餵飼流浪犬隻

資料來源：食物環境衞生署

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責任編輯：王明芳

 

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