【童時愛上你】高海寧挑戰演技演智商8歲女總裁　張振朗演毒舌KOL與展鵬爭女

▲ 高海寧跟張振朗主演的《童時愛上你》即將播映。

由高海寧、張振朗、陳展鵬等主演的《童時愛上你》下周一（6月27日）將首播、這套愛情喜劇主線圍繞高海寧飾演的「雷紫彤」發生，身為集團接班人兼化妝品牌行政總裁的紫彤高傲自我，因一次意外導致腦部受創，心智變成8歲小童。

紫彤爸爸雷鎮嶽（胡楓飾）及助手商查禮（陳展鵬飾）為了掩飾真相，安排化妝KOL丁宥迎（張振朗飾）與紫彤假結婚，相處期間笑料百出。

最新影片推介：趙希洛專訪

現年35歲的高海寧（高Ling）今次挑戰飾演只有8歲心智的小童，絕對是演技考牌之作。

高Ling除了要演繹出小朋友的心智及行為，又要以8歲小朋友智商及心態扮番大人，經常要在硬朗女強人與童真女孩之間切換。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

根據TVB發放的官方宣傳片，高Ling女強人造型冷艷高傲，十足霸道女總裁。

至於8歲小妹妹造型更是搶焦，其中戴眼鏡、紮起噴泉頭的造型，再配以嘴扁扁表情及小朋友特有說話Tone，絕對令人一見難忘。

▲ 張振朗飾演毒舌KOL丁宥迎，同高海寧會擦出愛火花。

至於兩位男主角張振朗及陳展鵬在劇中同樣有不少發揮，振朗今次飾演脂粉味甚重的毒舌KOL，說話尖酸刻薄兼幽默風趣，十分過癮。

至於陳展鵬的角色則機智野心兼而有之，更對高Ling甚為仰慕，會與振朗爭奪高Ling芳心。

除了愛情線，親情同樣是劇集賣點，老戲骨胡楓在劇中飾演高Ling爸爸，兩人之間互動十分溫馨。