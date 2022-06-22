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【即將卸任】陳肇始回顧任期工作時一度落淚　稱未來會在不同崗位服務市民

社會 11:57 2022/06/22

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食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

新一屆特區政府官員任命，即將卸任的食物及衞生局局長陳肇始今早（22日）會見傳媒時回顧任期工作，期間一度落淚。她指，五年任期間有超過一半時間在應對疫情，但稱明白其他政策對市民的健康及醫療體系非常重要，故一直努力推進有關工作，包括中醫藥的發展、推行《香港癌症策略》、醫療衞生研究基金等。

她又說，自己服務政府10年，於2012年出任食物及衞生局副局長，而今屆政府更出任食物及衞生局局長。她特別感謝特首林鄭月娥對其信任及支持，另感謝問責團隊及多個部門的同事，尤其是面對抗疫工作時都一同並肩作戰。

她稱，未來會在不同崗位服務市民，繼續貢獻香港及國家，又指現時醫療方面仍有很多不同的挑戰，例如新冠疫情、本港的人口老化、醫療系統出現人手短缺等，為未來的醫務衞生局帶來很多挑戰。

她指出，候任醫務衞生局局長盧寵茂是其在港大多年的同事，深信在對方的帶領下，醫務衞生局一定可以迎難而上，繼續守護港人健康，並祝願對方工作順利。

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記者：郭詩詩

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