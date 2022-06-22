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【開心速遞】蔣家旻相隔十年重返《愛・回家》　與「大小姐」林淑敏展開爭仔大戰

娛樂 13:26 2022/06/22

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不再是馬子妮了！

蔣家旻當年憑處境劇《愛・回家》演「馬子妮」而深入民心，更是《愛・回家》成員的始祖之一。近日她除忙於拍攝《美麗戰場》外，還有份客串《愛・ 回家之開心速遞》。

劇中她飾演「送水輝」許家傑的前妻，早前家旻亦有上載該劇的劇本並留言：「人生有幾多個十年，眨吓眼離開處境劇都有十年，今次返去客串全新角色，期待期待。」

家旻暫時會客串《愛・ 回家之開心速遞》3集，劇本上更有寫上該集主題，其中的主題寫上「爭仔大戰」，即是她在劇中將會與「大小姐」林淑敏展開大戰。

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透露合作開心

日前家旻已經正式為《愛・ 回家之開心速遞》開工，見她穿上一身「啤酒妹」的衣服與許家傑一同在酒吧拍攝對手戲。

他們一同接受TVB娛樂新聞台訪問，家旻指相隔十年再拍處境劇，不少幕後工作人員大讚她與當年樣貌變化不大，期間同劇演員歐瑞偉入鏡更叫家旻做「大師姐」，非常搞笑。

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演家傑前妻

家傑亦表示很多觀眾在最初時已經很想知誰當其前妻角色：「當時我們都一頭霧水，誰知突然有劇本指前妻出現，我和大小姐都很緊張問監製，因害怕與對方不熟會夾得不好，當知道是由蔣家旻飾演，我們完全放心。」

隨後，在他們訪問期間劉丹碰巧經過，曾演家旻爺爺的丹爺還大讚「孫女」家旻仍然十分活潑精靈。不少網民都表示很期待家旻的出現，更笑言她不再是「馬子妮」了！

撰文 : TOPick柴犬出動

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