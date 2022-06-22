【超市情報】city'super韓國美食節　嘗米芝蓮推介餐廳醬油蟹料理

▲ city'super舉辦「饗食•韓珍味」韓國美食節，有多款特色美食，包括 Gebang Sikdang 韓國急凍醬油蟹（498元）、韓國急凍醬油蝦（228元）及韓國急凍醬油鮑魚（288元）。(city'super提供)

city’super於各分店及網上商店由即日至7月13日(周三)舉辦「 饗食•韓珍味」韓國美食節，帶來一系列韓國直送頂級新鮮食材、精選佳釀、特色廚具、簡單美味的料理包和開胃拌菜。特別推介米芝蓮指南的推薦餐廳—— Gebang Sikdang 韓國急凍醬油蟹和 Badasoop 烤紫菜，讓大家在家亦能享受高級匠心韓式美饌，體驗100%的正宗韓珍味。

韓國著名的Gebang Sikdang餐廳，於2018至2022上榜米芝蓮指南的推薦餐廳，堅持採用韓國產的上等成熟花蟹，呈獻最優質的高級醬油蟹料理。

由Gebang Sikdang研發的是3款海鮮美食，皆浸於自家秘製醬油內，味道鮮甜。搭配白飯品嘗，或把剩下的醬油醃製溏心蛋甚至炒飯，更能體驗韓國傳統食法。

海鮮美食包括 Gebang Sikdang 韓國急凍醬油蟹（498元），選用忠清南道瑞山市的藍蟹。韓國急凍醬油蝦（228元），用上忠清南道瑞山市的南美白對蝦。 韓國急凍醬油鮑魚（288元），選用全羅南島南部莞島的鮑魚。

另外推介可伴海鮮食的Badasoop 烤紫菜（69元)，品牌的始創人，為海藻 Gamtae 的唯一專利持有人，也是韓國瑞山地區指定的Food Master。品牌嚴選頂級韓國產海藻配以優質麻油烘焙，烤出美味可口的徇脆紫菜。

用紫菜包起蟹膏、白飯及醬油，咬開紫菜時精華在口內清脆地爆開，幸福美味。

矜貴海鮮食材

美食節活動中，也有不少海產之選，city’super更推介適合的廚具，讓大家輕易製作出美味海鮮。包括Badaone 韓國急凍野生黃花魚（168元），選用南韓全羅道地區有名的韓國急凍黃花魚 ，加水配上蒜蓉、辣醬、豉油、麻油、白蘿蔔及洋蔥等材料，便可製作合適拌飯的韓式辣醬燉黃花魚。

廚具推介：Dr.Hows 手提卡式爐 - 粉紅色（798元），輕巧造型搭配柔和色彩，無論家居收納或外出攜帶都方便。採用內燃火設計及翼形通風口，能抵擋強風及調教火力。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

另外亦有多款適合鮮蒸的食材，包括韓國活八爪魚（198元），產自南韓全羅南道的木浦市。傳統食法是將洗好的八爪魚放進滾水煮2-3分鐘，並蘸點韓式辣椒醬品嘗。

韓國活鮑魚（35元/件），來自南韓全羅南道南部的莞島，肉厚鮮美、口感柔滑。韓國黃金比目魚塊 （75元／100克），是非常獨特及罕見。生長於濟州島東部的清潔海水，以人參等食物混合物餵飼，味道鮮美，質感柔軟。

鮮蒸食材的廚具推介：Dr.Hows 扁柏木蒸籠（2,398元），嚴選日本扁柏木作為原料，香氣清新獨特，蒸煮時可保留優質海鮮的原汁原味。可搭配電磁爐、高光熱板、煤氣爐使用。

高級韓牛之選

另外，味濃肉嫩是高級韓牛的特色。與日本和牛相比，韓牛的油脂分佈比較平均，適合偏愛肉香的人士品嘗。

city’super獨家與橫城政府合作引入上乘韓牛，每間分店均有由橫城郡守認證及分配的證書編號，確保韓牛源於無污染環境、血統純正並以自家研發飼料餵養。罕有的橫城韓牛味道比一般韓牛更香濃、油花更細密。

韓牛選擇包括：韓國橫城冰鮮1++級韓牛西冷（245元／100克）、 韓國橫城冰鮮1++級韓牛肉眼 （245元／100克）及韓國橫城冰鮮1++級韓牛牛肋骨（230元／100克）等。

配備廚具推介：Dr.Hows Pallete烤盤－米白色（498元），烤盤是八角形設計，能運用最大的空間。而且四面高、中間低的設計，則可將多餘油分排走。只要在出油口底部放置小容器，即可放心盡享輕盈烤肉盛宴。

如果喜歡吃麵包的話，可選Tardemah 的各款特色烘焙麵包，Tardemah 在韓國十分著名，曾接受SBS、MBC、KBS等國內電視台採訪。品牌嚴選Premium級別的有機韓國麵粉及食材，每天在港新鮮製造，更有韓籍店員在店內坐鎮，提供100%高級韓式風味。

必試包括Tardemah 芝士蕃茄羅勒青醬方包（80元）、椰子蕃薯布莉歐方包（89元）、公州栗子無花果全麥方包（港幣89元）及紅豆合桃燒（28元／8件）。

記者：招美寶