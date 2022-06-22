【減肥大作戰】夏天減肥去水腫之選　營養師中醫推介13款消脂食物

▲ 夏天消脂減肥、去水腫食物

夏天想出動背心、短褲、短裙，但又怕露出贅肉肥肉？想減得健康，除了做運動，也可配合有助消脂消食、去水腫的食物。TOPick整合多位中醫師和營養師推介的瘦身食物，特別適合夏天食用。

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營養師之選

營養師李棋華（Rosanne）曾受訪推介7款特效瘦身食物，其中她首推薯仔。

1. 薯仔

纖維含量高，鉀質含量比白飯高，去水腫功效不錯。

含抗性澱粉質，因難以消化，會在結腸中發酵，具有偏膳食纖維的特性，除可提供飽肚感，亦有助降低膽固醇、穩定血糖、控制糖尿病等。

2. 番茄

含鉀、鎂、β-胡蘿蔔素。β-胡蘿蔔素有可加強新陳代謝，有助瘦身。

3. 蒟蒻

低卡路里，含有葡甘露聚醣，有效抑制血糖。

4. 燕麥

含維他命B1、B2，有助加強新陳代謝，改善便秘問題。

5. 西柚

有效控制胰島素分泌，減少脂肪形成。

6. 菇類

纖維含量高，有助增加飽肚感，另亦有助降膽固醇。

7. 海藻（例如：海帶）

纖維含量高，有助延長飽肚感，例如日式沙律的海藻。韓式獨立包裝的紫菜不計算在內，因經過處理，含大量橄欖油及鹽分，反會增加水腫機會。

中醫師之選

另外，註冊中醫師周正峰及蘇安莎中醫診所註冊中醫師潘健燊分別推介以下7款瘦身食物：

1. 番薯

註冊中醫師周正峰曾受訪指，番薯是瘦身特效恩物之一，好處是：糖分不高，而且是高纖食物，既有助通便，亦可增加飽肚感，減少吃零食的意欲。

2. 淮山（山藥）

周正峰醫師指，淮山有補氣健脾之效，有助去水腫。亦曾推介淮山，形容為減肥「Superfood」之一。潘醫師指，淮山滋陰健脾，適用於脾胃氣陰不足而出現無胃口、體倦、大便爛等人士。但養陰易生濕，故濕氣過重或有積滯人士不宜食用。

3. 山楂

潘醫師指，若進食過多肉類後出現積滯情況，山楂有助化食，促進脾胃消化。不過，患有胃炎者、消化系統潰瘍者及孕婦要慎用。

4. 普洱茶葉

潘醫師指，普洱茶葉有健脾消食、消脂功效，主治肥胖、間中作嘔、食滯或咳嗽痰多等症侯。

5. 冬瓜

潘醫師指，冬瓜有利尿消痰、清熱解毒功效，減肥作用較好。由於肥胖人士大多有內熱情況，冬瓜可下氣、清熱，有助減肥，可長期大量服用。

6. 海帶

潘醫師指，海帶有以下作用：軟堅散結、消痰利水，亦能使人消瘦。海帶對甲狀腺功能低下引起的肥胖有較好作用，但甲狀腺功能亢進人士忌用。但他提醒，食用海帶勿喝茶或吃酸性食物，否則會妨礙鐵質吸收。

7. 決明子

潘醫師指，決明子又名「草決明」，有以下功效：清肝明目；甘寒質潤，能潤腸通便。決明子適用於大便燥結或容易便秘的人士，但平素易泄瀉或低血壓人士慎用。

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責任編輯：羅嘉欣