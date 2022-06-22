【私隱公署】涉冒認他人網上開帳戶　26歲男違「起底」罪被捕　

▲ 26歲男涉起底被私隱公署拘捕。(資料圖片)

私隱公署今日（22日）表示，在新界東拘捕一名26歲中國籍男子。被捕人士涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了她的個 人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第 64(3A)條的規定。

公署指，調查顯示被捕人士與投訴人曾短暫交往，但不久後分手。其後，有人於2021年10月下旬至11月中旬期間，先後於四個不同社交媒體平台冒認投訴人開設帳戶，並在該些平台上披露投訴人的姓名、相片、住址、私人及辦公室電話號碼、公司名稱及職業等個人資料。相關訊息亦指投訴人歡迎其他人到她的住址找她。不少陌生人之後聯絡投訴人，意圖交友。 被捕人士現正被扣留調查，私隱公署會繼續調查案件。

這是自《私隱條例》的最新修訂於2021年10月8日實施以來，私隱公署第四次作出拘捕行動，分別於2021年12月、2022年4月及聯同警方於2022年5月 出首三次拘捕行動。另外，警方亦就4宗「起底」相關個案，拘捕3人。

公署提醒市民「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。《私隱條例》亦適用於網上世界，市民在網上或社交媒體平台發布或 轉載「起底」訊息前，都要三思，以免觸犯法例。

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責任編輯：余思嵐

