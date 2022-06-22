【蚊叮蟲咬】BB被蚊針紅腫？指甲釘十字止痕？　皮膚科醫生拆解免疫系統影響蚊釘反應強弱

▲ 台灣美麗信義皮膚科主治醫師曾奕騰拆解，免疫系統影響蚊釘反應強弱。

昆蟲出沒注意！很多人怕被蚊針，皮膚痕癢難耐。坊間流傳有不少蚊針之說及止痕「偏方」，嬰幼兒被蚊叮特別紅腫？愛食肉的人很惹蚊？用指甲釘十字可止痕？台灣皮膚科醫生為大家拆解種種疑問。

對蚊蟲叮咬反應強弱因人而異

台灣傳媒「今健康」今月初在facebook專頁發布了有關「蚊子喜歡愛吃肉的人？如何止癢？如何防蚊？醫師解答！」帖文，有不少人不明自己為何常被蚊子咬，似是被針對，是否蚊子喜歡愛吃肉的人？美麗信義皮膚科主治醫師曾奕騰醫生指出，關於蚊子叮咬的對象有不少相關研究，當中包括了人體的表面溫度、二氧化碳排放量、氣味、生物體積、活動程度等，但對於蚊子是否真的特別喜歡愛吃肉的人，這點則尚無可信的研究定論，推測為以訛傳訛。

不過許多人確實總覺得常被蚊子咬，明明在同一個空間內，就只有自己被針對。對此曾奕騰醫生表示，除了上述的因素外，也有一種可能是「感受較明顯，感覺被針對。」曾醫生解釋，人對蚊蟲叮咬的反應強弱因人而異，有人較強，有人較弱，蚊蟲確實可能選擇性叮咬，但更常見的情形是同個空間大家都有被咬，只是因為反應較強較明顯，所以覺得一直被咬，這和個體對蟲咬免疫反應有關。

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嬰幼兒免疫系統未成熟

嬰幼兒被蚊子咬到，通常就會腫很大，原因是免疫系統尚未成熟、還沒習慣該品種的蚊子唾液，隨年紀增長，就少有這種情況，或被咬時一小包。曾醫生解釋因為愈常被同一種蚊子咬的人，身體的免疫系統也會日漸習慣，被蚊蟲叮咬的感受也會愈來愈不明顯，反之，較少接觸的就可能相當強烈明顯。

許多人在本地被蚊咬只腫起少許，外國旅行被蚊咬就較嚴重紅腫，亦是同樣的道理。而被蚊子咬也未必會當下就出現反應，很多情況是被咬後約1至3天才出現延遲症狀。

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用指甲釘十字可止痕？

當大家被蚊蟲叮咬時，大多就是搲痕止癢，曾奕騰醫生提醒應盡可能避免，抓癢雖然較直接較舒服可暫時紓緩痕癢感，但會陷入愈抓愈癢的惡性循環，也就容易抓破傷口，若形成傷口有細菌感染的可能，嚴重也可能形成蜂窩性組織炎，這聽起來誇張，但蜂窩性組織炎常見就是因各種小傷細菌感染所致。

曾醫生建議被蚊蟲叮咬時，最好的改善方式就是消炎止癢，方式可包括冰敷、輕拍、塗薄荷油等，若有抗組織胺藥物也可遵照指示使用，而很多人口耳相傳的「釘十字」其實也是有用的，原理和輕拍一樣，是藉由小幅度的刺痛轉移發癢的注意力，不過要注意的是避免太用力，以免指甲抓破形成傷口。

驅蚊時小心打到隱翅蟲

防範蚊蟲叮咬方面，曾奕騰醫生建議，日常可以準備蚊香、電子蚊香、電蚊拍等防蚊道具，並定期清除積水容器、檢查居家環境、維持清潔。戶外場合則可穿淺色長袖長褲，備著蚊拍水，可塗抹外露部位。

有人會拍打蚊蟲驅趕，曾醫生提醒小心若打到不明的昆蟲有可能引起急性皮膚疾病，例如「隱翅蟲」打下去會破裂，蟲體會釋出名為「隱翅蟲毒素」的毒液，將會帶來強烈的接觸性皮膚炎，稱「隱翅蟲皮膚炎」，會出現紅、腫、熱、痛、嚴重時潰爛甚至留下傷疤。如果大家看到蚊蟲，應以雙手揮舞驅趕，或直接使用電蚊拍較好。

內容獲「今健康」授權轉載，原文【按此】

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責任編輯︰顏紫燕