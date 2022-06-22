【便秘迷思】多吃菜未必紓緩便秘　專科醫生揭6大便秘迷思

▲ 多吃菜未必紓緩便秘，專科醫生揭6大便秘迷思。

很多人都有便秘問題，但是否多日無排便就等於便秘？多吃菜就能紓緩？腸胃肝臟科專科醫生彭慶茵做客節目《健康100錯》，拆解6大常見便秘迷思，並教看7種大便形態及簡單檢測方法，判斷便秘問題。

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彭醫生解釋，大腸有吸水功能，當糞便停留腸道內越久，或腸道蠕動慢，水分被身體吸走後，糞便就會越乾，導致便秘徵狀。此外，年齡增長及長期病患者食用藥物，也會導致便秘的副作用。有研究指在330萬因心血管疾病死亡的人中， 24萬人有便秘問題。

3日無排便未必是便秘

很多人認爲，多日無排便就等於便秘，但實際是錯誤觀念。彭醫生解釋，單按排便相隔日數計算不足以判斷便秘問題。排便頻率可由1天3次，至3天1次不等；若身體無明顯不適，3日無排便也未必會被界定為便秘。

女性較男性更易便秘

有外國報導指出，計算食物由入口至排出體外的時間，女性需要28小時，較男性慢20%；有人認爲這是與大腸長度有關。彭醫生指此觀念錯誤，解釋男女腸道長度相同，而女士排便較困難原因，首先有研究證實，女性腸道蠕動較慢，才易有便秘問題。

同時，女性還會因荷爾蒙影響、經期前後、懷孕時習慣「谷便」、減肥戒油等因素，均影響幫助排便的肌肉組織及腸道潤滑效果，引致排便較爲困難。

選對蔬菜類型才有助紓緩

很多人認爲多吃菜能紓緩便秘，彭醫生則指出，要視乎蔬菜類型。因纖維可分為水溶性及非水溶性，水溶性纖維蔬菜例如燕麥、蘋果、橙、士多啤梨、香蕉，作用會吸水、令糞便變軟且量多；非水溶性蔬菜如豆類、番薯、椰菜花、西蘭花等，則作用幫助腸道蠕動。因此，兩者皆要攝取，才會有助紓緩便秘。她建議，成人每人每日需攝取至少28至35克纖維；兒童按其歲數計算另加5克纖維。

便秘時多飲水無助紓緩

除進食蔬菜，有人會在便秘時飲大量水，以爲可潤滑腸道幫助排便。彭醫生指，即時攝取大量水分無助即時暢便，因水分軟化糞便需要一定時間，因此做法只會有助排尿而非軟化大便。她建議，每人每日應飲用至少2公升水，防止大便變乾。

坐直身體影響排便

節目中展示一眾檢測員日常排便姿勢，大部分人呈坐直、身體傾前、甚至踩腳踏玩手機等姿勢。彭醫生指出，坐太直及腿呈90度坐姿，會令恥骨直腸肌收縮，直腸收窄，影響排便。她建議排便時可踩櫈，身體和腿呈35度角，令直腸放鬆垂直；無櫈時將身體前傾呈35度角亦可。

排便時勿玩手機

彭醫生告誡稱，不要帶手機進廁所。因玩手機會如厠時間拖長，容易誘發痔瘡。排便應在10-15分鐘内完成，太久則反映腸道蠕動慢。

辨別便秘方法

彭醫生表示，便秘通常有糞便未排清、肛門阻塞的感覺。她建議參考「布里斯托大便分類法」，觀察大便7種形態，再分辨自己是否屬於便秘。

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責任編輯：羅嘉欣