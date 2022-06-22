  • 31°C
香港時間 : 2022622日 (週三) 13:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【便秘迷思】多吃菜未必紓緩便秘　專科醫生揭6大便秘迷思

健康 12:41 2022/06/22

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

多吃菜未必紓緩便秘，專科醫生揭6大便秘迷思。

很多人都有便秘問題，但是否多日無排便就等於便秘？多吃菜就能紓緩？腸胃肝臟科專科醫生彭慶茵做客節目《健康100錯》，拆解6大常見便秘迷思，並教看7種大便形態及簡單檢測方法，判斷便秘問題。

最新影片：

彭醫生解釋，大腸有吸水功能，當糞便停留腸道內越久，或腸道蠕動慢，水分被身體吸走後，糞便就會越乾，導致便秘徵狀。此外，年齡增長及長期病患者食用藥物，也會導致便秘的副作用。有研究指在330萬因心血管疾病死亡的人中， 24萬人有便秘問題。

  • 3日無排便未必是便秘

很多人認爲，多日無排便就等於便秘，但實際是錯誤觀念。彭醫生解釋，單按排便相隔日數計算不足以判斷便秘問題。排便頻率可由1天3次，至3天1次不等；若身體無明顯不適，3日無排便也未必會被界定為便秘。

  • 女性較男性更易便秘

有外國報導指出，計算食物由入口至排出體外的時間，女性需要28小時，較男性慢20%；有人認爲這是與大腸長度有關。彭醫生指此觀念錯誤，解釋男女腸道長度相同，而女士排便較困難原因，首先有研究證實，女性腸道蠕動較慢，才易有便秘問題。

同時，女性還會因荷爾蒙影響、經期前後、懷孕時習慣「谷便」、減肥戒油等因素，均影響幫助排便的肌肉組織及腸道潤滑效果，引致排便較爲困難。

  • 選對蔬菜類型才有助紓緩 

很多人認爲多吃菜能紓緩便秘，彭醫生則指出，要視乎蔬菜類型。因纖維可分為水溶性及非水溶性，水溶性纖維蔬菜例如燕麥、蘋果、橙、士多啤梨、香蕉，作用會吸水、令糞便變軟且量多；非水溶性蔬菜如豆類、番薯、椰菜花、西蘭花等，則作用幫助腸道蠕動。因此，兩者皆要攝取，才會有助紓緩便秘。她建議，成人每人每日需攝取至少28至35克纖維；兒童按其歲數計算另加5克纖維。

  • 便秘時多飲水無助紓緩 

除進食蔬菜，有人會在便秘時飲大量水，以爲可潤滑腸道幫助排便。彭醫生指，即時攝取大量水分無助即時暢便，因水分軟化糞便需要一定時間，因此做法只會有助排尿而非軟化大便。她建議，每人每日應飲用至少2公升水，防止大便變乾。

  • 坐直身體影響排便

節目中展示一眾檢測員日常排便姿勢，大部分人呈坐直、身體傾前、甚至踩腳踏玩手機等姿勢。彭醫生指出，坐太直及腿呈90度坐姿，會令恥骨直腸肌收縮，直腸收窄，影響排便。她建議排便時可踩櫈，身體和腿呈35度角，令直腸放鬆垂直；無櫈時將身體前傾呈35度角亦可。

  • 排便時勿玩手機

彭醫生告誡稱，不要帶手機進廁所。因玩手機會如厠時間拖長，容易誘發痔瘡。排便應在10-15分鐘内完成，太久則反映腸道蠕動慢。

  • 辨別便秘方法

彭醫生表示，便秘通常有糞便未排清、肛門阻塞的感覺。她建議參考「布里斯托大便分類法」，觀察大便7種形態，再分辨自己是否屬於便秘。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【腸道問題】腸胃不適易腹脹勿食高FODMAP食物　日本專家教3招改善便秘及腸易激
17:39 2021/11/19
【腸道問題】腸胃不適易腹脹勿食高FODMAP食物　日本專家教3招改善便秘及腸易激
【便秘之苦】未能每日排便不等於便秘 醫生拆解辨別便秘6大條件
16:00 2022/04/01
【便秘之苦】未能每日排便不等於便秘 醫生拆解辨別便秘6大條件
【減肥恩物】預防便秘有助減肥　平民超級食物番薯7大好處
17:34 2022/04/19
【減肥恩物】預防便秘有助減肥　平民超級食物番薯7大好處

你可能感興趣

【腸道問題】腸胃不適易腹脹勿食高FODMAP食物　日本專家教3招改善便秘及腸易激
17:39 2021/11/19
【腸道問題】腸胃不適易腹脹勿食高FODMAP食物　日本專家教3招改善便秘及腸易激
【便秘之苦】未能每日排便不等於便秘 醫生拆解辨別便秘6大條件
16:00 2022/04/01
【便秘之苦】未能每日排便不等於便秘 醫生拆解辨別便秘6大條件
【減肥恩物】預防便秘有助減肥　平民超級食物番薯7大好處
17:34 2022/04/19
【減肥恩物】預防便秘有助減肥　平民超級食物番薯7大好處
便秘 長期病 減肥 痔瘡 士多啤梨 綜藝節目

最高瀏覽

【多處停電】朗屏站附近輸電橋疑大火多區停電　3小時接88宗困升降機報告【不斷更新】
23:18 2022/06/21
【多處停電】朗屏站附近輸電橋疑大火多區停電　3小時接88宗困升降機報告【不斷更新】
【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭
12:09 2022/06/21
【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭
【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
16:29 2022/06/20
【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因