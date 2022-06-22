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【黑金風暴】趙慧珊首開真槍嗌緊張　許靖韻到片場始知與李璨琛演「床戲」

娛樂 13:21 2022/06/22

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趙慧珊、許靖韻及艾妮參演處女劇《黑金風暴》。

由林峯、周秀娜與黃浩然領銜主演的警匪劇《黑金風暴》正在香港開電視熱播，劇集除雲集熊黛林、吳啟華、郭政鴻、梁競徽、連詩雅、李璨琛、吳岱融等好戲之人外，還有兩位首次拍劇的英皇小花許靖韻（Angela）與艾妮（Elly）。

她們分別飾演李璨琛太太及林峯前度女友，初嚐拍劇滋味，直言感覺亢奮，更異口同聲表示「收穫」豐富。

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艾妮獲林峯親自指導

許靖韻過往曾參與拍攝電影，但講到拍電視劇還是第一次，她說：「首次拍劇好緊張，劇集嘅節奏較為緊湊，而且我係第一次接觸咁多對白嘅角色，所以事前做足準備，不停背熟對白，又睇番佢哋拍過嘅劇本，了解劇情來龍去脈。」

她表示第一次拍劇有很多收穫：「因為可以同好多前輩合作，佢哋一有時間就同我對戲，又會教導我，所以整個拍攝過程好順利，大家關係都好Close，好開心。」

《黑金風暴》

她在劇中飾演李璨琛的太太，提到二人一場「床戲」，即笑言是最遠距離的床戲：「冇預計過有『床戲』，去到片場先知，不過呢場『床戲』完全冇身體接觸，純粹兩夫妻瞓喺床度、非常之有隔膜。」

至於艾妮飾演林峯前度女友，跟對方有一場分手戲，她表示：「第一次同林峯合作，未見到佢真人之前好緊張，因為喺未見過佢嘅情況下要同佢演分手戲，好擔心自己會做得唔好，但去到片場見到佢真人之後，佢好Nice，又會主動教我，好多謝呢位前輩教導。」

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Aka首開真槍嗌緊張

除了兩位英皇小花外，趙慧珊（Aka）不但初嘗拍劇滋味，還首次開真槍。

她謂：「第一次開真槍其實非常緊張，槍響好強、好震撼，感謝導演（林迪安）拍攝前畀時間我去練習，亦提醒我開槍唔好瞌埋眼，因為槍的回彈力好強，所以好唔容易我先可以開槍時擘大眼。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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