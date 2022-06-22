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【電子消費券】警方瓦解消費券詐騙集團涉案46宗　有個案偷朋友、前伴侶個人資料

社會 12:47 2022/06/22

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警方在今年4月起接獲64宗關於第一期消費券的騙案，涉款31萬。（李榮忠攝）

政府即將在8月推出新一輪消費劵，警方在今年4月起接獲64宗關於第一期消費券的騙案，涉款31萬元，並成功瓦解一個有黑社會背景的詐騙集團，牽涉46宗個案，涉款21萬元；有個別個案更盜取身邊的朋友或者前伴侶個人資料，以盜取消費券。

商業罪案調查科警司孔慶勳表示，由於上期消費券可以用個人資料申請轉換平台上其他帳戶，有不法分子看準機會，盜取他人個人資料，從而竊取消費券。警方在經過情報分析，並翻查大量閉路電視後，採取行動拘捕7男2女，年齡介乎16至46歲，涉嫌盜取他人消費券。

商業罪案調查科總督察鄧啟榮指，當中6男1女涉及一個有黑社會背景的詐騙集團，牽涉46宗個案，涉款21萬元。他們盜取他人個人資料後，將轉換帳戶申請書及別人的個人資料郵遞至消費券秘書處。當成功轉換戶口後，利用年輕人作為「跑腿」，到一些合謀的商戶套現消費券，他們於4月7至8日在荃灣及馬鞍山三間合謀商戶，套現46張消費券，共21萬元。

鄧啟榮指，騙徒如何盜取受害人的個人資料是調查方向之一，而受害人有部分曾遺失身分證、曾到無牌放債人借貸等。至於其餘個案大部份屬單獨犯案，有個案盜取身邊的朋友、前伴侶的個人資料。

商業罪案調查科高級督察傅姸婷呼籲，市民要保護個人資料包括身份證號碼、簽發日期等敏感資料，需要他人代申請消費勸是需要找信賴的人士幫忙。警方與消費券秘書處緊密合作，明日（23日）起消費券將會接受轉換平台，由於第一期騙案多數是以郵遞方式遞交申請，故今期轉換平台只能在網上申請或者親身到相關櫃檯處理。

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記者：李榮忠

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