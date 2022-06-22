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【政府換屆】陳肇始哽咽感謝林鄭信任及支持　形容盧寵茂性格迎難以上

政治 12:51 2022/06/22

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食物及衞生局局長陳肇始。（陳葆琳攝）

政府即將換屆，食物及衞生局局長陳肇始未能過渡至下屆政府，今日為她最後一天以局長身份現身立法會。她特別感謝特首林鄭月娥對其信任及支持，並指未來會在不同崗位服務香港市民，貢獻香港、貢獻國家。

陳肇始出席立法會會議後會見傳媒，她回顧過去5年工作，稱自己過去細心聆聽立法會意見，並努力跟進，過去有一半時間都在控制疫情。她表示，明白其他政策對市民健康及整體醫療體系十分重要，亦曾一直努力不懈推進相關工作，包括推動基層醫療、發展中醫藥、制定癌症策略，及藉研究基金推動科學實證等等。

陳肇始服務政府10年，她感謝問責團隊、衛生署、醫管局、食理署、漁護署及政府化驗所有同事的努力及付出，尤其是過去2年面對抗疫工作，大家不遺餘力，一同並肩作戰。

她又提及，未來醫療挑戰仍然很多，當中包括新冠疫情大流行、人口老化、醫療人手缺問題等。她說，候任醫務衛生局局長盧寵茂為其香港大學多年同事，形容二人性格一樣是迎難以上，深信在盧寵茂的帶領下，改制下的醫務衛生局、衛生署及醫管局必定可以繼續迎難而上，守護香港市民的健康，並祝願盧未來工作順利。

勞工及褔利局局長羅致光。（陳葆琳攝）

同樣即將卸任的勞工及褔利局局長羅致光表示，沒有特別感受與大家分享，稱過去數年都有幾多收獲，過往希望做到的勞工及褔利政策改善，在今屆政府大部份都做到，有一部份則已鋪好藍圖，須要日後多屆政府不斷優化才能提供更好的保障及社會褔利。

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記者：陳葆琳

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