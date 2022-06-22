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【小一報名】直資嶺南大學香港同學會小學　小一招生6月26日截止申請

中小學 16:09 2022/06/22

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嶺南大學香港同學會小學由即日至6月26日，接受小一入學申請。（圖片來源：小學概覽）

直資私立小學陸續展開2023-24年度小一入學申請，其中座落於石硤尾的嶺南大學香港同學會小學由即日至6月26日接受網上申請，有興趣的家長可以把握最後機會為子女報讀。

嶺南大學香港同學會小學（下稱嶺小）採用活動教學模式，捉倡「全人教育、愉快學習」，全校一至六年級每級兩班，採用小班教學模式，吸引許多喜歡愉快學習的家長報名。學校每年有逾千人報名，競爭約50至60個小一學額。該校2021-22年度學費為$17,380，分10期繳交。

嶺小透過跨學科學習、全方位學習、多元學習，達至全人教育。除了設有進展性評估促進學習效能，還有多元評估，包括專題研習、學習日誌、口頭報告等，確保每個家長學生了解學習需要。

最新影片︰

設有兩輪面試

小一入學申請方面，嶺小由即日至6月26日本周日接受申請，家長可在網上填妥入學申請表（按此連結），並上載有關文件。

首輪學生面試在8月10日至11日舉行，學校將會在8月19日電郵通知面試結果。校方將於9月3日，面見入圍第二輪面試的學生及其家長。最終小一新生錄取結果將於9月16日以電郵通知，新生獲錄取後需在9月17至24日期間到校辦理註冊手續。

【申請詳情】

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責任編輯︰嚴天任

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